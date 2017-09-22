أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة المستوى
تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتعزيز علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و فرنسا تحت الرعاية السامية للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و إيمانويل ماكرون".كما تطرق السيد أويحيى و نظيره الفرنسي إلى "التحضيرات الجارية تحسبا لاجتماع الرابع للجنة الحكومية رفيعة المستوى المكلفة بالتعاون الثنائي المقررة في ديسمبر بباريس تحت رئاستهما المشتركة.واح
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