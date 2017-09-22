

أويحيى يتحادث هاتفيا مع نظيره الفرنسي حول التعاون الثنائي واجتماع اللجنة رفيعة المستوى تلقى الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيدوار فيليب، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.



اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.



امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه



القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 20 سبتمبر 2017، مسدسا آليا بجانت الناحية العسكرية الرابعة ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من



الحكومة ترد على النواب أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن رده باسم الحكومة على تدخلات "المعارضة المتشنجة" خلال مناقشةمخطط عمل الحكومةطيلة ثلاثة أيام متواصلة, كان "بالدليل والحجة"



عبد القادر بن صالح يستقبل سفير روسيابالجزائر استقبل عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، السيد Igor Beliaev ، السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر. وقد



احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت بلغ احتياطي الصرف الى غاية نهاية اوت الماضي 103 مليار دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر الوزير الأول احمد أويحيى لدى رده على أسئلة



ثعالب الصحراء يستنجدون بالمدرب الوطني سي رابح سعدان حسب اخبار متداولة لم تتاكد بعدأنه سيتم في اقرب وقت ممكن و بأوامر رفيعة المستوى إقترح وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي على رئيس