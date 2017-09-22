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22/09/2017 23:30:00

اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب: نسبة التجاوب بلغت 116 % في أوت


خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع الخامس اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب المنعقد اليوم الجمعة بفيينا.

وأشارت ذات الهيئة التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا وروسيا وعماني في بيانها أن " الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت أعلى مستوى لاحترام  التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %".

وترى اللجنة أن هذه النسبة "تؤكد من جديد التزام الدول المصدرة للبترول من  أجل التعاون لإعادة توازن السوق" كما عبرت عن "ارتياحها للنتائج العامة والتقدم الثابت المحقق من أجل تجاوب تام".

وشجعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب خلال الاجتماع المخصص لتقييم سوق البترول العالمية وتنفيذ اتفاق التخفيض المقرر في ديسمبر 2016ي المشاركين على "الاستمرار من اجل تجاوب أفضل لصالح المنتجين والمستهلكين".    

وذكرت اللجنة انه رغم أن نسبة تجاوب بعض الدول تجاوزت ما التزمت به بخصوص الإنتاج إلا أن هناك بلدان أخرى يجب عليها ان تفي بالتزاماتها بنسبة 100%.

وأبرزت اللجنة في ذات الصدد "أهمية بلوغ الدول المنتجة للبترول نسبة تجاوب  ب100% أو أكثر".

أما بخصوص تجديد محتمل لاتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب بعد مارس 2018، لم يتطرق البيان بوضوح إلى هذه الإمكانية ولكنه ذكر بان "كل الخيارات واردة من اجل التأكد أن المساعي الرامية لإعادة توازن السوق تخدم الجميع".

وأبدت اللجنة تفاؤلها بشأن استئناف الطلب العالمي على الخام مذكرة بأن آخر المعطيات أكدت أن نمو الطلب على المستوى الدولي فاق التوقعات في الوقت الراهن ويرتقب أن تكون "أقوى" في 2018.

وجاء في البيان أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت التطور الأخير للسوق وعبرت عن ثقتها في أن سوق  النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو أهداف إعلان التعاون (أوبيب-خارج الأوبيب)".

وشارك رئيس الأوبيب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الاجتماع عبر الهاتف وجدد التزام بلده بإنجاح اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبيب. واج

لكنه جدد التأكيد على ضرورة مباشرة عمل إضافي من قبل الدول المشاركة من أجل التوصل إلى تجاوب تام.

كما "رحبت" اللجنة بالالتزام الايجابي للعراق وليبيا و نيجريا في التعاون من أجل انجاح أهداف الاتفاق. 

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون الذي صدر خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 بفيينا. 

خلال اجتماع ديسمبر تعاونت 11 دولة منتجة غير عضو في منظمة الأوبيب مع 13 عضوا في المنظمة وذلك للتشاور من أجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بتعديل الإنتاج ب 8ر1 مليون يوم.

وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بفيينا في 19 ديسمبر.  

 
 
 
 

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