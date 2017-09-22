

امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه



القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 20 سبتمبر 2017، مسدسا آليا بجانت الناحية العسكرية الرابعة ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من



الحكومة ترد على النواب أكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن رده باسم الحكومة على تدخلات "المعارضة المتشنجة" خلال مناقشةمخطط عمل الحكومةطيلة ثلاثة أيام متواصلة, كان "بالدليل والحجة"



عبد القادر بن صالح يستقبل سفير روسيابالجزائر استقبل عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، السيد Igor Beliaev ، السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر. وقد



احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت بلغ احتياطي الصرف الى غاية نهاية اوت الماضي 103 مليار دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر الوزير الأول احمد أويحيى لدى رده على أسئلة



ثعالب الصحراء يستنجدون بالمدرب الوطني سي رابح سعدان حسب اخبار متداولة لم تتاكد بعدأنه سيتم في اقرب وقت ممكن و بأوامر رفيعة المستوى إقترح وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي على رئيس



المغربي زهير فضال والجزائري عيسي ماندي المهمشان في منتخباتهما الوطنية! قهرا الريال تألق الثنائي العربي زهير فضال وعيسى ماندي، في المباراة التي جمعت فريقها ريال بيتس ومضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية - سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده يوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لخضر عمارة