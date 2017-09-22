امن ولاية بجاية: توقيف تاجر مخدرات
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية بجاية الاسبوع الماضي من توقيف المبحوث عنه حيث يعد من بين المجرمرين المتبعين قضائيا وقد صدرت في حقه عدة احكام واوامر بالقبض على اساس تهم تلاحقه بالترويج للمخدرات. المتهم وبعد تسريب معلومات عن مكان وجوده حبكت خطة من قبل رجال الامن حيث تم تطويق المكان الى ان القي عليه القبض حيث تم تحويله الى وكيل الجمهورية الذي اصدر بحقه الحبس المؤقت ريثما موثوله امام المحكمة
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