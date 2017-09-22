مفارز الجيش الوطني الشعبي : تلقي القبض على 09 مهربين مع حجز16412 لتر من الوقود





تحية لحماة الوطن والافتصاد

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وحراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك، يوم 21 سبتمبر 2017، (09) مهربين و(217) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وتمنراست، في حين تمكنت وحدة لحراس الشواطئ من إنقاذ أربعة (04) أشخاص كانوا على متن قارب على وشك الغرق، وذلك إثر عملية بحث وإنقاذ بحري بشمال الحناية بالقالة، ولاية الطارف الناحية العسكرية الخامسة. وبتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، حجز عناصر الدرك الوطني (02) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (3471) علبة تبغ و(750) وحدة من مختلف المشروبات بكل من الوادي وغرداية وبسكرةالناحية العسكرية الرابعة . من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارفالناحية العسكرية الخامسة ، محاولات تهريب أزيد من (16412) لترا من الوقود.

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