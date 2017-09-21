القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات وضبط كمية كبيرة من الكيف المعالج





ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 20 سبتمبر 2017، مسدسا آليا بجانت الناحية العسكرية الرابعة ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من عين الدفلى الناحية العسكرية الاولى وتلمسانن الناحية العسكرية الثانية ، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ (466) كيلوغرام، وذلك في عمليتين نوعيتين تم خلالهما احباط محاولات الترويج لهذه السموم.

من جهة أخرى وبكل من عين قزام الناحية العسكرية السادسة وتندوف الناحية العسكرية الثالثة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربين اثنين وضبطت مركبة رباعية الدفع و(05) دراجات نارية ومعدات تنقيب عن الذهب، فيما تم حجز (7608) وحدة من مختلف المشروبات بسعيدةالناحية العسكرية الثانية .

وبوهران الناحية العسكرية الثانية ، أوقف حراس الشواطئ (68) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة.

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