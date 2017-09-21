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21/09/2017 15:18:00

عبد القادر بن صالح يستقبل سفير روسيابالجزائر


     استقبل عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم  الخميس 21 سبتمبر 2017، السيد  Igor Beliaev  ، السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر.

 

وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة ، وأهمية اتفاق الشراكة الإستراتيجية الموقع بين رئيسي البلدين، كما تناول اجتماع اللجنة المشتركة وما يفتحه من آفاق لتوسيع وترقية التعاون في شتى المجالات، و حرص الجانبان على تأكيد الإرادة المشتركة لترجمة الصداقة التي تجمع الشعبين الجزائري والروسي من خلال التواصل والحوار بين المسؤولين وعبر تبادل الزيارات.

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