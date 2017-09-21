عبد القادر بن صالح يستقبل سفير روسيابالجزائر
استقبل عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، السيد Igor Beliaev ، السفير الجديد لفيدرالية روسيا بالجزائر.
وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة ، وأهمية اتفاق الشراكة الإستراتيجية الموقع بين رئيسي البلدين، كما تناول اجتماع اللجنة المشتركة وما يفتحه من آفاق لتوسيع وترقية التعاون في شتى المجالات، و حرص الجانبان على تأكيد الإرادة المشتركة لترجمة الصداقة التي تجمع الشعبين الجزائري والروسي من خلال التواصل والحوار بين المسؤولين وعبر تبادل الزيارات.
عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك