احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت
بلغ احتياطي الصرف الى غاية نهاية اوت الماضي 103 مليار دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر الوزير الأول احمد أويحيى لدى رده على أسئلة النواب.ويرتقب وفق الوزير الاول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر المقبل الى 102 مليار دولار .
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