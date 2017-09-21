

احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت بلغ احتياطي الصرف الى غاية نهاية اوت الماضي 103 مليار دولار حسبما أفاد به يوم الخميس بالجزائر الوزير الأول احمد أويحيى لدى رده على أسئلة



ثعالب الصحراء يستنجدون بالمدرب الوطني سي رابح سعدان حسب اخبار متداولة لم تتاكد بعدأنه سيتم في اقرب وقت ممكن و بأوامر رفيعة المستوى إقترح وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي على رئيس



المغربي زهير فضال والجزائري عيسي ماندي المهمشان في منتخباتهما الوطنية! قهرا الريال تألق الثنائي العربي زهير فضال وعيسى ماندي، في المباراة التي جمعت فريقها ريال بيتس ومضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية - سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده يوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لخضر عمارة



17 قتيلا و 5 جرحى في حادث مرور بمنطقة نانزروفت بادرار لقي 17 شخصا مصرعهم و أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث مروري خطير وقع أمسية امس الأربعاء عند النقطة الكيلومترية 400 بالولاية المنتدبة برج باجي مختاري حسبما أكده مصدر بالحماية المدنية في حصيلة جديدة..



ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار وبحوزته سلاح وذخيرة وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلمي ظهر اليوم الأربعاء ي الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات



محمود عباس يطالب الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.واشتكى عباس بمرارة في كلمته من استمرار بناء



تعيين والي مستغانم ووالي منتدب للرويبة قام رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بتعيين رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم و بودوح أحمد واليا منتدبا لرويبة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد



الجيش التركي يرسل تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع سوريا 6 آلاف جندي تركي سيهاجمون «النصرة» في إدلب واصل الجيش التركي، الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة للحدود مع سوريا شملت عشرات الدبابات والمدافع والعربات المجنزرة،