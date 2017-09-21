ثعالب الصحراء يستنجدون بالمدرب الوطني سي رابح سعدان
حسب اخبار متداولة لم تتاكد بعدأنه سيتم في اقرب وقت ممكن و بأوامر رفيعة المستوى إقترح وزير الشباب و الرياضة الهادي ولد علي على رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الإستنجاد بخدمات المدرب الجزائري القدير رابح سعدان قبل فوات الاوان بل تعيينه على رأس المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية لكرة القدم مكان فوضيل تيكانوين المستقيل و تدريب الخضر وحسب المتتبعين للشان الكروي ان دعوة رابح سعدان جاءت لإنقاذ مستقبل المنتخب الوطني مما يتخبط فيه وكذا العمل على عودة الخضر إلى تلك المكانة التي ضاعت
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