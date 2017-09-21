الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
21/09/2017 11:00:00

691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية


- سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده يوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لخضر عمارة

.

وأبرز المصدر خلال ندوة صحفية أن "عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي  امتدت من 30 أغسطس إلى غاية 13 سبتمبر تضمنت 691.727 مسجلا جديدا منهم 49.170  بلغوا سن الـ 18 و 210.579 مسجلا غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 بلغوا  السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل".

وأكد المتحدث أن العملية مكنت من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و  118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات إضافة إلى 173.186 فردا غيروا  مقر سكناهم و 1.278 مسجلا فقدوا صفة الناخب.

وأبرز السيد عمارة أنه سيتم التعرف على القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر أي بعد  انقضاء آجال الطعون الادارية والقضائية.

أما فما يتعلق بالترشيحات كشف المسؤول أنه تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57  حزب سياسي و 3 تحالفات وكذا القوائم الحرة.

ويرتقب حسب السيد عمارة توفير 11.000 مركز انتخاب و 52.734 مكتب انتخاب خلال  هذه الانتخابات مؤكدا أنه تم تقديم اقتراحات  "لرفع هذا العدد حتى لا يتجاوز  عدد الناخبين 500 في المكتب الواحد وضمان عملية انتخابية سلسة".

وأوضح المسؤول أنه حتى وإن لم يتحقق هذا الهدف خلال الانتخابات المحلية فإن  السلطات العمومية تعمل على بلوغ هذا المعدل بمناسبة المشاورات الانتخابية  المقبلة مؤكدا انه قد يتم استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى الخارجة عن قطاع التربية كمراكز انتخابية  خلال الانتخابات القادمة.

 

 

انتهاء الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى  الولايات يوم الأحد 24 سبتمبر 2017

 

الجزائر- تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية إلى علم  الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن  "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد  24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل"ي حسبما ورد في بيان يوم الأربعاء  لذات الوزارة.

وذكر ذات المصدر بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى  الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وتدخل هذه العملية -يضيف نفس البيان- في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية  البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون  العضوي رقم  16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص  على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل  تاريخ الاقتراع.  واج

عدد القراءات 4 مرة | قراءات اليوم 4 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

المغربي زهير فضال والجزائري عيسي ماندي المهمشان في منتخباتهما الوطنية! قهرا الريال

تألق الثنائي العربي زهير فضال وعيسى ماندي، في المباراة التي جمعت فريقها ريال بيتس ومضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
image

691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية

- سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده يوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لخضر عمارة
image

17 قتيلا و 5 جرحى في حادث مرور بمنطقة نانزروفت بادرار

لقي 17 شخصا مصرعهم و أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث مروري خطير وقع أمسية امس الأربعاء عند النقطة الكيلومترية 400 بالولاية المنتدبة برج باجي مختاري حسبما أكده مصدر بالحماية المدنية في حصيلة جديدة..
image

ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار وبحوزته سلاح وذخيرة

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلمي ظهر اليوم الأربعاء ي الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات
image

محمود عباس يطالب الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.واشتكى عباس بمرارة في كلمته من استمرار بناء
image

تعيين والي مستغانم ووالي منتدب للرويبة

قام رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بتعيين رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم و بودوح أحمد واليا منتدبا لرويبة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد
image

الجيش التركي يرسل تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع سوريا

6 آلاف جندي تركي سيهاجمون «النصرة» في إدلب واصل الجيش التركي، الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة للحدود مع سوريا شملت عشرات الدبابات والمدافع والعربات المجنزرة،
image

برلمانيون يطالبون برفع الحظر على "ربراب"

دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس، عن التجمع اجل الثقافة وجبهة المستقبل و الحزب الجمهوري لرفع الحظر عن  رجل الأعمال صاحب مجمع "سيفيتال" يسعد
image

،محسن بلعباس: طبع الأموال ستحول بنك الجزائر إلى بنك مزور.. !!

هاجم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،محسن بلعباس، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، و قال إن مخطط عمل الحكومة رسم سوادا أكثر
image

حمدادوش يُحذر من عودة تغول رجال المال والأعمال على المؤسسات

انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أمس، التطمينات التي يوجهها الوزير الأول ،أحمد أويحيى، حول الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعيا لحوارٍ وطنيٍّ
قيم هذا المقال
0