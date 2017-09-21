691.727 مسجل جديد في القوائم الانتخابية

- سجلت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات المحلية المرتقبة يوم 23 نوفمبر 2017 ما يقارب 691.727 مسجلا جديدا حسبما أكده يوم الأربعاء المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم لخضر عمارة

وأبرز المصدر خلال ندوة صحفية أن "عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي امتدت من 30 أغسطس إلى غاية 13 سبتمبر تضمنت 691.727 مسجلا جديدا منهم 49.170 بلغوا سن الـ 18 و 210.579 مسجلا غيروا مقر سكناهم بالإضافة إلى 412.774 بلغوا السن القانونية ولم يسبق لهم التسجيل".

وأكد المتحدث أن العملية مكنت من شطب 360.291 شخصا منهم 63.725 متوفي و 118.031 ممن سجلوا أنفسهم في العديد من البلديات إضافة إلى 173.186 فردا غيروا مقر سكناهم و 1.278 مسجلا فقدوا صفة الناخب.

وأبرز السيد عمارة أنه سيتم التعرف على القوائم النهائية يوم 6 أكتوبر أي بعد انقضاء آجال الطعون الادارية والقضائية.

أما فما يتعلق بالترشيحات كشف المسؤول أنه تم سحب 20.000 ملف ترشح من طرف 57 حزب سياسي و 3 تحالفات وكذا القوائم الحرة.

ويرتقب حسب السيد عمارة توفير 11.000 مركز انتخاب و 52.734 مكتب انتخاب خلال هذه الانتخابات مؤكدا أنه تم تقديم اقتراحات "لرفع هذا العدد حتى لا يتجاوز عدد الناخبين 500 في المكتب الواحد وضمان عملية انتخابية سلسة".

وأوضح المسؤول أنه حتى وإن لم يتحقق هذا الهدف خلال الانتخابات المحلية فإن السلطات العمومية تعمل على بلوغ هذا المعدل بمناسبة المشاورات الانتخابية المقبلة مؤكدا انه قد يتم استخدام بعض المنشآت الجوارية حتى الخارجة عن قطاع التربية كمراكز انتخابية خلال الانتخابات القادمة.

انتهاء الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات يوم الأحد 24 سبتمبر 2017

الجزائر- تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل"ي حسبما ورد في بيان يوم الأربعاء لذات الوزارة.

وذكر ذات المصدر بأن "الفترة المخصصة لإيداع قوائم المترشحين على مستوى الولايات ستنتهي يوم الأحد 24 سبتمبر 2017 على الساعة منتصف الليل".

وتدخل هذه العملية -يضيف نفس البيان- في إطار انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 23 نوفمبر 2017 وعملا بأحكام المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن الأجل المخصص لإيداع قوائم المترشحين ينتهي ستين (60) يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع. واج