17 قتيلا و 5 جرحى في حادث مرور بمنطقة نانزروفت بادرار

لقي 17 شخصا مصرعهم و أصيب 5 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث مروري خطير وقع أمسية امس الأربعاء عند النقطة الكيلومترية 400 بالولاية المنتدبة برج باجي مختاري حسبما أكده مصدر بالحماية المدنية في حصيلة جديدة..

وتعود أسباب الحادث الذي وقع في منطقة تانزروفت على مستوى الطريق الوطني رقم 6 في شطره الرابط بين بلديتي رقاد وبرج باجي مختار إلى اصطدام عنيف بين سيارتين رباعيتي الدفع لنقل المسافرين مما خلف هذا العدد من الضحايا وفق المصدر ذاته.

وقال العميد فاروق عاشور أن "الحادث تسبب في موت 17 شخصاي 11 منهم أجانب و6 جزائريين"ي مضيفا أن الحادث "خلف أيضا 5 جرحىي 4 أجانب و جزائري".

وفور وقوع الحادث هرع كل من أعوان الحماية المدنية وعناصر الدرك الوطني إلى عين المكان للتدخل وإجلاء الضحايا نحو مستشفى برج باجي مختار في حين فتحت مصالح الدرك تحقيقيا ميدانيا للوقوف على ملابسات هذا الحادث المروري الخطير.