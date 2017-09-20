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20/09/2017 21:37:00

ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار وبحوزته سلاح وذخيرة


وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلمي ظهر اليوم الأربعاء ي الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بإقليم الناحية العسكرية الثالثة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة".وتؤكد هذه النتائج من جديد -يضيف نفس البيان- "على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا".

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