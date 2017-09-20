محمود عباس يطالب الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.واشتكى عباس بمرارة في كلمته من استمرار بناء المستوطنات، وقال إنها تعرقل إمكانية التوصل لاتفاقية قائمة على حل الدولتين.وشبه عباس الظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا (الأبارتهايد).وقال إنه في حال فشل حل الدولتين فلن يكون أمام الشعب الفلسطيني سوى العودة إلى النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية.وكان عباس قد اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.وقال ترامب إنه يعتقد أن مستشاريه يملكون فرصة جيدة للتوسط في التوصل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
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