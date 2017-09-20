

ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بادرار وبحوزته سلاح وذخيرة وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلمي ظهر اليوم الأربعاء ي الإرهابي المسمى "س. مراد" نفسه للسلطات



محمود عباس يطالب الأمم المتحدة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.واشتكى عباس بمرارة في كلمته من استمرار بناء



تعيين والي مستغانم ووالي منتدب للرويبة قام رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بتعيين رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم و بودوح أحمد واليا منتدبا لرويبة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد



الجيش التركي يرسل تعزيزات ضخمة إلى الحدود مع سوريا 6 آلاف جندي تركي سيهاجمون «النصرة» في إدلب واصل الجيش التركي، الأحد، إرسال تعزيزات عسكرية غير مسبوقة للحدود مع سوريا شملت عشرات الدبابات والمدافع والعربات المجنزرة،



برلمانيون يطالبون برفع الحظر على "ربراب" دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس، عن التجمع اجل الثقافة وجبهة المستقبل و الحزب الجمهوري لرفع الحظر عن رجل الأعمال صاحب مجمع "سيفيتال" يسعد



،محسن بلعباس: طبع الأموال ستحول بنك الجزائر إلى بنك مزور.. !! هاجم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،محسن بلعباس، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، و قال إن مخطط عمل الحكومة رسم سوادا أكثر



حمدادوش يُحذر من عودة تغول رجال المال والأعمال على المؤسسات انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أمس، التطمينات التي يوجهها الوزير الأول ،أحمد أويحيى، حول الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعيا لحوارٍ وطنيٍّ



بوراس يدعو لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس، أمس، لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، ولتأسيس مجلس تمثيلي للجالية الجزائرية يتولى المشاركة إلى جانب السلطات العمومية



بن صالح، يستقبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017، بمقر المجلس ، السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي، رئيسة المجلس