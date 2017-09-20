تعيين والي مستغانم ووالي منتدب للرويبة
قام رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة بتعيين رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم و بودوح أحمد واليا منتدبا لرويبة (ولاية الجزائر), حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لرئاسة الجمهورية.وجاء في البيان أنه و "وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور, عين فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة, السيد رابحي محمد عبد النور واليا لولاية مستغانم, كما عين السيد بودوح أحمد, واليا منتدبا للرويبة بولاية الجزائر".
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