برلمانيون يطالبون برفع الحظر على "ربراب"





دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس، عن التجمع اجل الثقافة وجبهة المستقبل و الحزب الجمهوري لرفع الحظر عن رجل الأعمال صاحب مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب لإنجاز مشروعه الذي تم تجميده والمتعلق بمصنع خاص بالبدور الزيتية الذي من شأنه فتح المجال لتوظيف شباب ولاية بجاية وقف استيراد هذه المادة الحيوية التي تكلف الخزينة العمومية الكثير. وأوضح النائب خالد تزغارت عن جبهة المستقبل ،أمس، -في بيان له وقعه 10 نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن "الافافاس" و "الارسيدي" و"جبهة المستقبل"- بالقول:"..يتعين على الحكومة في الوقت الراهن ضرورة رفع الحصار عن المستثمرين" -في إشارة منه إلى رجل الأعمال صاحب مجمع "سيفيتال" يسعد ربراب- لإنجاز مصنعه المتعلق بالبدور الزيتية وذلك رغم الصعوبات والعراقيل التي تعرض إليها، مؤكدا:"..بالرغم من التطمينات التي أطلقتها الحكومة بضرورة فتح المجال أمام المستثمرين إلا أنها لا تزال تمارس غلق الأبواب أمام رجل الأعمال يسعد ربراب الذي يحاول دعم الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل أمام الشباب". وتعود خلفيات الأزمة إلى إشعار ميناء بجاية رجل الأعمال يسعد ربراب رفضها إفراغ حمولة سفينة محملة بآلات و تجهيزات موجهة إلى إقامة وحدة صناعية جديدة بمحاذاة الميناء أين حصلت الشركة على التراخيص بشأنها لضمان إنتاج المادة الأولية للزيوت و يتعلق الأمر بمصنع لهرس أو طحن البذور الزيتية لإنتاج مختلف أنواع الزيوت و بذور زيت الصويا.

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