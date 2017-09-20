

برلمانيون يطالبون برفع الحظر على "ربراب" دعا نواب بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس، عن التجمع اجل الثقافة وجبهة المستقبل و الحزب الجمهوري لرفع الحظر عن رجل الأعمال صاحب مجمع "سيفيتال" يسعد



،محسن بلعباس: طبع الأموال ستحول بنك الجزائر إلى بنك مزور.. !! هاجم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ،محسن بلعباس، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، و قال إن مخطط عمل الحكومة رسم سوادا أكثر



حمدادوش يُحذر من عودة تغول رجال المال والأعمال على المؤسسات انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، أمس، التطمينات التي يوجهها الوزير الأول ،أحمد أويحيى، حول الأزمة التي تعيشها الجزائر، داعيا لحوارٍ وطنيٍّ



بوراس يدعو لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج دعا نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس، أمس، لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، ولتأسيس مجلس تمثيلي للجالية الجزائرية يتولى المشاركة إلى جانب السلطات العمومية



بن صالح، يستقبل رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2017، بمقر المجلس ، السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي، رئيسة المجلس



بن صالح، يستقبل سفير صربيا بالجزائر استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم أمس 19 سبتمبر 2017، بمقر المجلس ، سفير صربيا بالجزائر السيد Aleksandar Jankovic، وخلال اللقاء..



أحدث التقنيات المبتكرة مجموعة هواوي لأعمال " الهاتف النقال" مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تدعم أجندة الابتكار في الشرق الأوسط من خلال توفير أحدث التقنيات المبتكرة للمستهلكين في المنطقة دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 سبتمبر



حادث مرور بالطريق رقم 75 ببجاية بسبب تساقط امطار خفيفة على طول الطريق الوطني رقم 75الرابط بين بجاية واميزور ،في منطقة بوسلطانوقع صبيحة اليوم الاربعاء 20سيبتمبر 2017.حادث مرور خطير، بين سيارتين سياحيتين الاولى اكسبرس والثانية