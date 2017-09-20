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20/09/2017 13:19:00

بوراس يدعو لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج


دعا  نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس، أمس، لفتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج، ولتأسيس مجلس تمثيلي للجالية الجزائرية يتولى المشاركة إلى جانب السلطات العمومية في التواصل مع الكفاءات الجزائرية بالخارج. وطالب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني بتدعيم السلك الدبلوماسي والقنصلي الجزائري بخبراء ليساهم بفاعلية في تنشيط العمل التنموي الوطني من خلال الترويج لفرص الاستثمار المحلي ، وتسويقه خاصة بين أفراد الجالية الجزائرية بالخارج، مشددا على أهمية تفعيل المؤسسات الدينية و الثقافية وجعلها تلعب دورها في التواصل مع الجالية و التقرب منها أكثر. وقال بوراس:" ندعم الحكومة على هذه المقترحات التي وردت في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 1999 وسنتعاون على تنفيذها"، واسترسل المسؤول ذاته " دعم حزب جبهة التحرير الوطني لبرنامج الحكومة نابع من التزامها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، مسترسلا:"..الأفلان يمجد يده للجميع بما يضمن تطور البلاد"، وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس إن الجالية الجزائرية التي تتجاوز 06 مليون وتضم 15 ألف طبيب وآلاف المهندسين و الأساتذة و المستثمرين ورجال الأعمال باستطاعتها أن تساهم بقوة في الاقتصاد الوطني إذا وفرت لها الظروف المناسبة.

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