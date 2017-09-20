بن صالح، يستقبل سفير صربيا بالجزائر
استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2017، بمقر المجلس ، سفير صربيا بالجزائر السيد Aleksandar Jankovic، وخلال اللقاء.. تطرق الجانبان للعلاقات الثنائية العريقة والمبادئ التي يتقاسمها الشعبان الجزائري والصربي والتي ترجمها التضامن المستمر بينهما خاصة في الاوقات الصعبة..وتناول الحديث التعاون في شتى المجالات لا سيما تلك التي تحظى بالأولوية ومنها الفلاحة، كما تمَّ التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات
عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك