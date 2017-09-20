

بن صالح، يستقبل سفير صربيا بالجزائر استقبل السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2017، بمقر المجلس ، سفير صربيا بالجزائر السيد Aleksandar Jankovic، وخلال اللقاء..



أحدث التقنيات المبتكرة مجموعة هواوي لأعمال " الهاتف النقال" مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تدعم أجندة الابتكار في الشرق الأوسط من خلال توفير أحدث التقنيات المبتكرة للمستهلكين في المنطقة دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 سبتمبر



حادث مرور بالطريق رقم 75 ببجاية بسبب تساقط امطار خفيفة على طول الطريق الوطني رقم 75الرابط بين بجاية واميزور ،في منطقة بوسلطانوقع صبيحة اليوم الاربعاء 20سيبتمبر 2017.حادث مرور خطير، بين سيارتين سياحيتين الاولى اكسبرس والثانية



الفتنة " بين وزارتي العمل والشؤون الدينية شدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، على نفي تحديد غرّة محرم يوم الجمعة القادم، خلافا لما أكدته وزارة العمل. على نحو مغاير لما أكدته مصالح



وفاة الضابط السوفيتي السابق ستانيسلاف بيتروف الذي جنب العالم حربا نووية توفي الضابط السوفيتي السابق ستانيسلاف بيتروف الذي جنب العالم حربا نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة، عن عمر يناهز 77.



توقيف ثلاثة عناصردعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وبرج باجي مختار أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 سبتمبر 2017، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية الناحية العسكرية الاولى وبرج باجي مختار الناحية



مجلس الأمة يشارك في أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع



انطلاق أشغال 7000 سكن "عدل 2013" ب11 موقعا بولاية تيبازة أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" محمد طارق لعريبي اليوم الاثنين انطلاق أشغال 7000 سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار عبر 11 موقعا موزعا على بلديات تيبازة مشددا على أن آجال الإنجاز تعد "ضرورة قصوى لمؤسسة عدل".