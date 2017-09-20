أحدث التقنيات المبتكرة مجموعة هواوي لأعمال " الهاتف النقال"





مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين تدعم أجندة الابتكار في الشرق الأوسط من خلال توفير أحدث التقنيات المبتكرة للمستهلكين في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 20 سبتمبر 2017: عقدت ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘ فعاليةً إعلامية في إمارة دبي لمناقشة مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الفعالية إثر نجاح معرض برلين للإلكترونيات الاستهلاكية ’إيفا برلين 2017‘ الذي أقيم في برلين بتاريخ 1 سبتمبر. أدار الفعالية كل من السيدة جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘؛ والسيد جين جياو، رئيس ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وسلطت الفعالية الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى طموح ’هواوي‘ في الارتقاء لمكانة العلامة الأشهر في مجال التكنولوجيا.

وتعتبر هواوي ثالث أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية حول العالم وشركةً رائدةً في مجال الابتكارات الخاصة بقطاع الهواتف الذكية. وفي الآونة الأخيرة، فتحت العلامة الباب واسعاً أمام انطلاق حقبة جديدة للابتكار في مجال الهواتف المحمولة، كاشفةً النقاب عن رؤيتها لمستقبل الذكاء الصنعي مع إطلاق شريحة المعالج الجديد ’كيرين 970‘. ومع الخطوات المستمرة المبذولة في سبيل إطلاق الابتكارات الرائدة، تعمل هواوي على توظيف تكنولوجيا الذكاء الصنعي لتحسين تجربة المستهلكين.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة جلوري شيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘: "يمكننا أن نلمس إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط ويسرنا للغاية أن نقوم بدعم أجندة المنطقة الهادفة لتعزيز الابتكار. وعلى الصعيد العالمي، تعتبر هواوي أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير كما أننا نركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدرتنا على الابتكار. ويتمحور هذا الأمر حول ضمان استمرارنا بتقديم ابتكارات ذكية لتعزيز تجارب الهاتف المحمول لدى العملاء وتخطي تطلعاتهم في هذا السياق. ونتطلع قدماً لأن نكون جزءاً من أجندة الابتكار في المنطقة وأن نواصل ريادتنا من خلال تقديم ابتكارات وتقنيات رائدة في القطاع الرقمي المتطور بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط".

وأكدت السيدة شيونج على التزام هواوي بدعم وتعزيز الابتكار والتعاون مع أبرز الشركاء لتحسين تجربة العملاء، فضلاً عن حصة ’هواوي‘ السوقية المتنامية.

وبدوره، سلط السيد كليمنت وونج، رئيس قسم تسويق المنتجات العالمي لدى ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘، الضوء على رؤية الشركة لأقصى التطورات القادمة في قطاع الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقديم شريحة المعالجة الأحدث ’كيرين 970‘ والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الصنعي. ومن خلال الجمع بين قوة السحابة وسرعة واستجابة عمليات المعالجة التي توفرها تكنولوجيا الذكاء الصنعي، أكدت ’هواوي‘ أنها ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف ’ميت 10‘ المزودة بشريحة المعالجة ’كيرين 970‘ خلال فعالية خاصة تستضيفها مدينة ميونخ الألمانية يوم 16 أكتوبر.

وقال السيد وونج: "تلتزم ’هواوي‘ بتحويل هواتفها من مجرد هواتف ذكية إلى هواتف محمولة فائقة الذكاء من خلال بناء قدرات متكاملة تدعم التطوير المنسق لشرائح المعالجة والأجهزة والسحابة. ويتمثل الهدف الأسمى للشركة بتوفير تجربة مستخدم أفضل بكثير. وتعتبر شريحة المعالجة ’كيرين 970‘ الأولى ضمن سلسلة من التطورات الجديدة التي ستوفر مزايا الذكاء الصنعي في أجهزتنا وتجعلها غير خاضعة لأطر المنافسة".

وبعد ذلك، قام السيد جين جياو، رئيس ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘ في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بتقديم عرض تقديمي متعمق ركز من خلاله على دور ’هواوي‘ المتنامي في جميع أنحاء المنطقة.

وقال السيد جياو: "في ظل هذا الانتشار الهائل للهواتف الذكية والإنترنت، تعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدةً من الأسواق الأكثر أهميةً بالنسبة لشركة هواوي. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، استطعنا تحقيق مستويات نمو متزايدة تخللها الكثير من النجاحات والتركيز على تحسين جودة منتجاتنا وخدماتنا وأدائنا في السوق. ونحن نعمل بشكل مستمر على تطوير طرق مفيدة للتواصل مع مستهلكي المنطقة المولعين بالتكنولوجيا الحديثة، ويعتبر التصنيف المرموق لعلامتنا التجارية عاماً بعد عام بمثابة شاهد على تطور العلامة في السوق الإقليمية".

وبحسب تقرير النصف الأول لعام 2017 الذي أصدرته مؤسسة GFK، تحتل ’هواوي‘ في الوقت الراهن المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث حجم المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 13.8%.

وتحظى نجاحات ’هواوي‘ بدعم استراتيجيتها التي تنسجم مع رؤية الشرق الأوسط لنمو الابتكار، وتعتبر العلامة بمثابة جهة مؤيدة وداعمة على الدوام للتطورات الثقافية والتكنولوجية في بلدان المنطقة. وتستثمر هواوي في بناء الشراكات مع أبرز الجهات الحكومية عبر المنطقة لدعم النمو في مجال الابتكار.

وقدمت هذه الفعالية فهماً متعمقاً لرؤية ’هواوي‘ وخطط الابتكار التي أعدتها لمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتلبية رغبات المستهلكين في مجال الابتكارات التكنولوجية في أثناء سعيها لتعزيز مستويات التميز في خدمة العملاء.

ملاحظات للمحررين**

· تشهد سمعة هواوي المرموقة نمواً ونجاحات مستمرة في منطقة الشرق الأوسط، ويثبت تصنيف الشركة في مؤشر ’يوجوف براند إندكس 2017‘ لأداء العلامات التجارية مدة صحة هذا الأمر. وللعام الثاني على التوالي، احتلت هواوي المرتبة الثالثة في قائمة مؤشر صحة العلامات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلةً تحسناً ملحوظاً بنسبة 50% في ترتيب المؤشر. وفي المملكة العربية السعودية، احتلت هواوي المرتبة الثانية مع تسجيلاها لتحسن بنسبة 87% في ترتيب المؤشر.

· مع 30 عاماً من الابتكار كعلامة تجارية، تواصل هواوي تصدر قوائم بعض الوكالات العالمية. وضمت قائمة ’فورتشن 500‘ شركة هواوي لأفضل 100 شركة عالمية، حيث حلت في المركز 83 مع عائدات بواقع 78.51 مليار دولار.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين:

تعتبر ’مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين‘ واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2016، حلت المجموعة في المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف المتنقلة.

وقد انعكس النمو السنوي الكبير الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي والذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي عام 2017، احتلت هواوي المرتبة 49 ضمن قائمة ’براندز‘ لأفضل 100 علامة تجارية عالمية، والمرتبة 88 ضمن قائمة ’العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2017‘ والتي أصدرتها مجلة ’فوربس‘، والمرتبة 40 ضمن قائمة أكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم لعام 2017، والتي تصدرها مؤسسة ’براند فاينانس‘. كما أشار تصنيف قائمة ’فورتشن 500‘ للعام الحالي إلى ارتقاء هواوي إلى المرتبة 83 في التصنيف، محققة قفزةً كبيرةً بعد احتلالها للمركز 129 ضمن قائمة العام الماضي، مع إيرادات بلغت 78.51 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي خولها الوصول إلى قائمة أهم 100 شركة عالمية حسب ’فورتشن 500‘ للمرة الأولى.

وباعتبارها مجموعة رائدة في تكنولوجيا المعلومات، تخصص هواوي قسماً كبيراً من ايرادات المبيعات السنوية للأبحاث وجهود التطوير، وقامت بإنشاء 16 مركزا للبحوث في جميع أنحاء العالم. ومن ضمن هذه المرافق مركز هواوي لأبحاث الجماليات في باريس. كما قامت هواوي بإنشاء مركز جديد للأبحاث والتطوير في "مختبر ماكس بيريك للابتكار" في مدينة فِتسلار في ألمانيا، حيث تتشارك هواوي وشركة "لايكا" في مجال الأبحاث التكنولوجية لتطوير كاميرات الأجهزة المحمولة وجودة الصور.

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