حادث مرور بالطريق رقم 75 ببجاية بسبب تساقط امطار خفيفة
على طول الطريق الوطني رقم 75الرابط بين بجاية واميزور ،في منطقة بوسلطانوقع صبيحة اليوم الاربعاء 20سيبتمبر 2017.حادث مرور خطير، بين سيارتين سياحيتين الاولى اكسبرس والثانية من نوع مرسدس واستنادا لعناصر الحماية المدنية فان اسباب الحادث يعود الي انحراف سيارة الاكسبرس واصطدامها بشجرة ثم اصطدمت بها السيارة الاخري، كل هذا من جراء سقوط امطار خفيفة صبيحة اليوم الاربعاء الحادث خلف جريحين تم نقلهما الي مستشفي اميزور ،
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