الفتنة " بين وزارتي العمل والشؤون الدينية





شدّدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الثلاثاء، على نفي تحديد غرّة محرم يوم الجمعة القادم، خلافا لما أكدته وزارة العمل. على نحو مغاير لما أكدته مصالح زمالي، ارتضى محمد عيسى وزير الشؤون الدينية “التبرّأ” من “جزم” وزارة العمل !وفي منشور له على شبكة “فايسبوك”، ركّز عيسى على أنّ لجنة الأهلة هي الجهة الوحيدة المخولة لتحديد الأشهر القمرية.ونفى عيسى أن يكون أول محرم الجمعة القادم.وتابع عيسى: “وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لم تصدر أي بيان حول شهر محرم”.وأوعز الوزير: “الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد بداية الشهور القمرية، هي لجنة الأهلة التابعة للوزارة”.وجدّد الوزير: “اللجنة لم تصدر أي بيان رسمي بخصوص بداية السنة الهجرية 1439 إلى حدّ الآن”.ولم يتردد عيسى عن وصف أطراف بـ “الخنس”، تحاول حسبه “إشعال الفتنة في كل مناسبة وبلا مناسبة”.كما أضاف أنّ الإدارة المركزية في انتظار نتائج عمل اللجان الولائية للأهلة لرصد الهلال مساء يوم غد الأربعاء.وانتهى: “تتابع اللجنة الآراء العلمية التي تصدرها مختلف المراصد العلمية، لا سيما مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء”.وكانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أعلنت أمس أنّ أول محرم سيكون الجمعة القادم، وهو يوم عطلة مدفوعة الأجر.

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