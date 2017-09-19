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19/09/2017 14:52:00

توقيف ثلاثة عناصردعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية وبرج باجي مختار


 أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 سبتمبر 2017، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من المدية الناحية العسكرية الاولى وبرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة ، فيما كشفت مفرزة أخرى على إثر عملية بحث وتفتيش بتيبازة الناحية العسكرية الاولى ، كمية من المتفجرات ومعدات التفجير بالإضافة إلى مواد غذائية وأدوية.

 وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان ومستغانم الناحية العسكرية الثانية ، أربعة (04) تجار مخدرات على متن ثلاث (03) مركبات محملة بـ (22) كيلوغرام من الكيف المعالج و(4236) وحدة من مختلف المشروبات.

 من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تندوف وأدرارالناحية العسكرية الثالثة وبسكرة والوادي الناحية العسكرية الرابعة  وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة، تسعة (09) مهربين وضبطت شاحنتين ومركبتين  و(28,72) قنطار من مادة التبغ ومعدات تنقيب عن الذهب و(800) لتر من الوقود، في حين تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وأدرار والأغواط.

 

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