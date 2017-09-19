مجلس الأمة يشارك في أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي





يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، وذلك يومي 20 و 21 سبتمبر 2017 بالرباط (المغرب).

يتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة من:

- السيد حوباد بوحفص، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد،

- السيد محمد الطيب العسكري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج،

- السيدة لويزة شاشوة، عضو مجلس الأمة،

- السيد الطيب جبار، عضو مجلس الأمة،

- السيد محمد قطشة، عضو مجلس الأمة،

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة بنود منها: دراسة موازنة الرابطة، ومتابعة تنفيذ قراراتها، وكذا اجتماعات اللجان المتمثلة في:

- اللجنة الإدارية،

- لجنة التعاون الاقتصادي بين إفريقيا والعالم العربي،

- لجنة السلام وحل النزاعات في إفريقيا والعالم العربي.

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