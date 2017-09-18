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18/09/2017 21:29:00

انطلاق أشغال 7000 سكن "عدل 2013" ب11 موقعا بولاية تيبازة


أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" محمد طارق لعريبي اليوم الاثنين انطلاق أشغال 7000 سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار عبر 11 موقعا موزعا على بلديات تيبازة مشددا على أن آجال الإنجاز تعد "ضرورة قصوى لمؤسسة عدل".

و تلبي السكنات التي انطلقت فعليا اليوم أشغال إنجازها 90 بالمائة من الطلبات بولاية تيبازة حيث خصص 4400 وحدة لبلدية تيبازة موزعة على 4 مواقع (1700+1500+1000+200 وحدة)، فيما خصص 2600 وحدة أخرى ل7 بلديات (1350 بواسماعيل و 350 الناضور و 200 مراد و 200 حجوط و 200 أخرى ببورقيقة و 100 وحدة بعين تاقورايت)، حسبما كشف عنه السيد لعريبي في تصريح لوأج على هامش إشرافه على انطلاق الأشغال.

و طمأن المسؤول مكتتبي صيغة البيع بالايجار بولاية تيبازة، بأن مصالح وكالة "عدل" ستقف بكل "حزم و جدية" على احترام آجال الإنجاز التي تتراواح ما بين 24 و 28 شهرا، مجددا إلتزامه بصفته المسؤول الأول عن الوكالة برفع كل العراقيل التي تحول دون تجسيد البرنامج، و ذلك بالتنسيق مع والي تيبازة موسى غلاي و بذل مجهودات "جديرة بالذكر" من أجل تسوية كل المشاكل أهمها تسوية ملفات الأوعية العقارية.

و أبرز ذات المسؤول أنه لدى لقائه بمسؤولي مقاولات الإنجاز و إشرافه على إنطلاق الأشغال ب11 موقعا أكد على "احترام الآجال و الحرص على نوعية البناء و استعمال مواد البناء المحلية"، فيما تلتزم من جهتها وكالة عدل ب"مرافقتهم و التدخل لرفع كل العراقيل و تسوية المستحقات المالية في وقتها دون تاخير".

و أضاف السيد لعريبي بأن 76 بالمائة من البرامج أي 5600 من أصل 7000 وحدة ب11 موقعا بولاية تيبازة أوكلت أشغال إنجازها لمؤسسات جزائرية، تجسيدا لقانون الصفقات العمومية الرامي إلي تشجيع مؤسسات الانجاز الأشغال، و هو الذي أكد عليه مؤخرا الوزير الاول أحمد أويحي في تعليمة تلقت وكالة عدل نسخة منها.

و استرسل يقول: "ندرة السيولة غير مطروحة بالنسبة لوكالة عدل من أجل تجسيد البرنامج الموكل إليها، و إنما المشاكل التي واجهتنا سابقا في ولاية تيبازة هي ندرة العقار"، منوها ب"مجهودات والي تيبازة موسى غلاي ما سمح باطلاق كل المشاريع".

و أضاف أنه عقد اليوم بالمناسبة لقاء مع ذات المسؤول الذي أعطى تعليمات صارمة لمديرية البناء و التعمير من أجل المصادقة على مخططات الكتلة في أقرب الأجال.

و في سياق الحديث عن إحترام الآجال جدد السيد لعريبي التذكير بمشروع 600 سكن الشعيبة الذي يعد من بين أول المشاريع برنامج 2013 المستلمة عبر الوطن، الذي انتهت به الأشغال و سمح بتسوية ملف عدل 2001-2002 (137 مستفيد) بولاية تيبازة و تلسيم المفاتيح ل463 مستفيد اخر ضمن برنامج 2013 لنفس الولاية.

من جهة أخرى عقد المدير العام لوكالة "عدل" لقاءا ضم ممثلين عن مكتتبي الصيغة بالولاية و مسؤولي الفرع المحلي للوكالة أين تطرق المسؤول للعراقيل التي حالت في وقت سابق دون انطلاق المشاريع قبل أن يطمئنهم بتلبية جميع الطلبات بعد الانتهاء من الأشغال في حدود 28 شهرا كاقصى تقدير.

و في رده عن سؤال متعلق بإعادة افتتاح الموقع الالكتروني للوكالة لتمكين المكتتبين على اختيار المواقع أكد السيد لعريبي في تصريحه لوأج بأن مصالحه تعمل على وضع اللمسات التقنية الأخيرة لبعثه من جديد في أقرب وقت ممكن دون إعطاء تفاصيل أخرى.واج

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