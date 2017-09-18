موافقة فرنسا على تعيين السفيرعبد القادر مسدوا بصفته سفيرللجزائر
أعطت الحكومة الفرنسية موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا كسفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى فرنسا، حسب بيان لوزارة الخارجية نشر اليوم الاثنين.
و أوضح البيان أن "حكومة الجمهورية الفرنسية أعطت موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الشعبية لدى لجمهورية الفرنسية".
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