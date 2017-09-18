

انطلاق أشغال 7000 سكن "عدل 2013" ب11 موقعا بولاية تيبازة أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير السكن و تحسينه "عدل" محمد طارق لعريبي اليوم الاثنين انطلاق أشغال 7000 سكن في إطار صيغة البيع بالإيجار عبر 11 موقعا موزعا على بلديات تيبازة مشددا على أن آجال الإنجاز تعد "ضرورة قصوى لمؤسسة عدل".



موافقة فرنسا على تعيين السفيرعبد القادر مسدوا بصفته سفيرللجزائر أعطت الحكومة الفرنسية موافقتها على تعيين السيد عبد القادر مسدوا كسفير مفوض فوق العادة للجزائر لدى فرنسا، حسب بيان لوزارة الخارجية نشر اليوم الاثنين.



مساهل يترأس الوفد الجزائريالجمعية العامة للأمم المتحدة يترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة ابتداء من 19 سبتمبر 2017، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.



أويحيى ينتقد المشككين ويطمئن الجزائريين: لا تخافوا .. الجزائر لن تغرق في المديونية · البحث على التمويل غير التقليدي سينعش الاقتصاد انتقد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، الأطراف التي شككت في مصداقية و فعالية مخطط عمل حكومته ، مهاجما الخبراء



بوحجة يدعو للابتعاد عن إثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أمس، الطبقة السياسية للابتعاد عن إثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية التي قال إنها تؤثر على الاستقرار وتلهي عن التنمية



هذا ما قاله النواب عن مخطط حكومة أويحيى تضاربت مواقف نواب المجلس الشعبي أمس حول الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة بين مؤيد و معارض، فنواب المولاة ثمنوا الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، فيما انتقدت أحزاب المعارضة المخطط التي قالت إنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يرهن الاقتصاد الوطني.



إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجيجل كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: - (01) قاذف صاروخي من نوع



بن صالح يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر استقبل السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، بمقر المجلس، السيد Raul Barzaga Navas ،



الإطاحة بشبكة تتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 760 قرص مهلوس بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات