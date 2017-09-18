مساهل يترأس الوفد الجزائريالجمعية العامة للأمم المتحدة

و أضاف البيان، أن الوفد الجزائري سيشارك في "حدثين هامين سيطبعان هذا الموعد للمجتمع الدولي" و يتعلق الأمر بمراسم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، و كذا الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول المتاجرة بالبشر.
و حسب ذات المصدر، ف"علاوة على المشاركة في نقاش الجمعية العامة سيشارك وزير الشؤون الخارجية في أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب، بالاضافة إلى الاجتماعات الوزارية حول مالي و ليبيا".
و سيشارك السيد مساهل في مختلف الاجتماعات المقررة على هامش الدورة، سيما تلك الخاصة بمجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي و دول عدم الانحياز و مجموعة ال77 و منظمة التعاون الاسلامي، فضلا عن نشاطات أخرى "هامة مبرمجة".
و حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية سيجري رئيس الدبلوماسية الجزائرية أيضا "محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه حول القضايا الثنائية و الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".
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