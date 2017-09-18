مساهل يترأس الوفد الجزائريالجمعية العامة للأمم المتحدة

يترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة ابتداء من 19 سبتمبر 2017، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح ذات المصدر، أن هذه الدورة المنظمة تحت شعار "محورية الإنسان لتحقيق السلام و العيش الكريم للجميع على كوكب مستدام" ستتميز بانعقاد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بمشاركة 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

و أضاف البيان، أن الوفد الجزائري سيشارك في "حدثين هامين سيطبعان هذا الموعد للمجتمع الدولي" و يتعلق الأمر بمراسم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، و كذا الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول المتاجرة بالبشر.

و حسب ذات المصدر، ف"علاوة على المشاركة في نقاش الجمعية العامة سيشارك وزير الشؤون الخارجية في أشغال الاجتماع الوزاري للمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب، بالاضافة إلى الاجتماعات الوزارية حول مالي و ليبيا".

و سيشارك السيد مساهل في مختلف الاجتماعات المقررة على هامش الدورة، سيما تلك الخاصة بمجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي و دول عدم الانحياز و مجموعة ال77 و منظمة التعاون الاسلامي، فضلا عن نشاطات أخرى "هامة مبرمجة".

و حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية سيجري رئيس الدبلوماسية الجزائرية أيضا "محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه حول القضايا الثنائية و الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".