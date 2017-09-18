هذا ما قاله النواب عن مخطط حكومة أويحيى





تضاربت مواقف نواب المجلس الشعبي أمس حول الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة بين مؤيد و معارض، فنواب المولاة ثمنوا الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، فيما انتقدت أحزاب المعارضة المخطط التي قالت إنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يرهن الاقتصاد الوطني.

إعداد: خديجة قدوار

سي عفيف : مخطط الحكومة يعكس أولويات المرحلة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ،عبد الحميد سي عفيف، أن مخطط الحكومة يتضمن خيارات تعكس أولويات المرحلة الحالية سيما ما تعلق بالشق الاقتصادي ، وقال إن البرنامج هو استكمال لبرنامج رئيس الجمهورية، موضحا أن الوزير الأول جاء بتصور جديد لتنفيذ هذا البرنامج ، وأضاف:"..السياسات القديمة لم تكن نتائجها مرجوة لذلك اقترح تمويل غير تقليدي للمحافظة على استقلاليتنا و دون اللجوء إلى المديونية من الخارج بالاستدانة من البنك المركزي وتمويل الاقتصاد الوطني لمواجهة الأزمة المالية التي تعرفها البلاد".

شهاب: مخطط عمل الحكومة مغاير لسابقيه

ثمن القيادي والنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق، أمس، ما حمله مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال على هامش جلسة العرض أن المخطط الذي قدمه أويحيى كان مغايرا على الذي عرضه سلفه الوزير تبون حيث كان أكثر واقعية وجدية وصرامة، معتبرا: "..نحن ندعم هذا المخطط لأنه الحل المسموح به في الوقت الحالي".

قيجي يدعو لرفع التجميد عن المشاريع

ثمن النائب محمد قيجي -التجمع الوطني الديمقراطي- مخطط عمل الحكومة لكونه تضمن خطاب واقعي و صريح، مطالبا بضرورة رفع التجميد عن المشاريع سيما المتعلقة منها بقطاع الصحة. وأكدت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، صليحة مخرف، دعمها للمخطط الذي تضمن تشخيص دقيق للوضع المالي، مشيرة أن الأمر يستدعي تضافر الجميع من أجل العمل على تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة". كما طالب النائب صلاح الدين دخيلي -التجمع الوطني الديمقراطي- المعارضة إلى "المبادرة بتقديم حلول بديلة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب وعدم الاكتفاء بانتقاد الحكومة".

ذروة: مخطط عمل الحكومة صريح وطموح

قالت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمال ذروة، إن مخطط عمل الحكومة صريح وطموح مرافعة من أجل تجند جميع الشركاء من أجل التجسيد الميداني لهذا المخطط. ومن جانبه دعا خالد رحماني -حزب جبهة التحرير الوطني- الحكومة إلى "التحلي بالصرامة لتطبيق التدابير التي جاء بها مخطط الحكومة" سيما ما تعلق بالجانب الاقتصادي.

تعزيبت: لابد من استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية

دعا النائب عن حزب العمال،رمضان تعزيبت، إلى التصدي إلى الممارسات غير قانونية التي كانت وراء شبه إفلاس الخزينة العمومية, مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين ، مشددا على ضرورة استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية.

حمدادوش: 5 سنوات التي تم تحديدها بخصوص قانون القرض طويلة

انتقد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أمس، مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى، وقال إنه لا يقنع الرأي العام، موضحا أن تعديل قانون القرض والنقد ينطوي على مخاطر حقيقية ستهدد القدرة الشرائية والأمن والاستقرار الاجتماعي لأن هذا الإجراء لا يكافئه وجود اقتصاد جزائري متنوع، وقال إن الحلول موجودة كالذهاب إلى استقطاب الكتلة المالية الموجودة في السوق الموازية بالإضافة إلى تقليص تهريب العملة عن طريق تضخيم الفواتير وأهمها هو الذهاب إلى المصارف الإسلامية الذي أثبتت جدارتها في العديد من الدول التي طبقت هذا الحل . وأضاف:" ..مدة خمس سنوات التي تم تحديدها بخصوص قانون القرض والنقد هي طويلة جدا في الوقت الذي قد لا يصلح هذا الإجراء الاستثنائي إلا لسنتين أو أكثر معتبرا أن البيئة العامة للإجراء لا تشجع على نجاحه .

بلعباس: مخطط عمل حكومة لم يأت بالجديد

قال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أمس، إن جل العناوين التي وردت في مخطط عمل حكومة أويحيى قد تداولت في السابق ، مؤكدا أنه لم يأت بجديد يذكر، مشيرا أنه ليس الحل الوحيد من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة خاصة على المستوى الاقتصادي. ومن جانبه دعا النائب عن جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول إلى ضرورة المصارحة بين مختلف الفاعلين في الشأن السياسي في الجزائر ، الأمر الذي يمكن من خلق حلول ذرية تهدف إلى الخروج من المأزق المالي ، ولذا شدد القيادي في حزب الدا حسين على ضرورة خلق حوار جدي وفعال.

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