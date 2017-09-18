إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجيجل





كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- (01) قاذف صاروخي من نوع RPG-7؛

- (01) رشاش من نوع FMPK؛

- (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

- (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف؛

- (01) بندقية صيد؛

- (04) قذائف صاروخية RPG-7؛

- (600) طلقة من مختلف العيارات؛

- قنطارين (02) من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وكمية معتبرة من المواد الغذائية.

تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد.

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