الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
18/09/2017 15:03:00

إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجيجل


 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على:

- (01) قاذف صاروخي من نوع RPG-7؛

- (01) رشاش من نوع  FMPK؛

- (01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف؛

- (01) بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف؛

- (01) بندقية صيد؛

- (04) قذائف صاروخية RPG-7؛

- (600) طلقة من مختلف العيارات؛

- قنطارين (02) من المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات، بالإضافة إلى جهاز إعلام آلي وكمية معتبرة من المواد الغذائية.

تأتي هذه العملية النوعية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة البلاد.

عدد القراءات 1 مرة | قراءات اليوم 1 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

هذا ما قاله النواب عن مخطط حكومة أويحيى

تضاربت مواقف نواب المجلس الشعبي أمس حول الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة بين مؤيد و معارض، فنواب المولاة ثمنوا الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، فيما انتقدت أحزاب المعارضة المخطط التي قالت إنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يرهن الاقتصاد الوطني.
image

إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجيجل

 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: - (01) قاذف صاروخي من نوع
image

بن صالح يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر

     استقبل السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم  الاثنين 18 سبتمبر 2017، بمقر المجلس،   السيد Raul Barzaga Navas  ،
image

الإطاحة بشبكة تتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 760 قرص مهلوس بالعاصمة

       تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات
image

قايد صالح، يشرف على مراسم عملية تدمير الألغام المضادة للأفراد بحاسي بحبح

 أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميدان المركزي للجو/حاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى،
image

العثور على جثة الغطاس المختفي

تناقلت اخبار مفادها: صيادون انتشلوا جثة الغطاس الذي اختفى منذ شهر بعد رحلة صيد بشواطئ راس جنات.و حسب ما افادت به تلك المصادر فان احد
image

أمن ولاية الجزائر يفكيك جمعية أشرار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات طبية، ومبلغ مالي
image

ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل

سّلم، اليوم 17 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة" نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية، شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.
image

ما هي فوائد الحج

الحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة التي يرتكز عليها الإسلام، والتي ينبغي على المُسلم القيام بها مرّةً في العمر، وقد جاءت فرَضيّةُ الحجِّ لتطهير العِباد
image

قايد صالح يشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد

باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني
قيم هذا المقال
0