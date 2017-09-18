بن صالح يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر
استقبل السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، بمقر المجلس، السيد Raul Barzaga Navas ، سفير جمهورية كوبا بالجزائر الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.. وقد مكن هذا اللقاء الطرفان من تناول العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة.. واستعراض محطات تاريخية هامة من تاريخ البلدين. كما تم التطرق لمجالات التعاون وتأكيد الحرص على تعميقه وترقيته بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
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