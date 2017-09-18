

هذا ما قاله النواب عن مخطط حكومة أويحيى تضاربت مواقف نواب المجلس الشعبي أمس حول الإجراءات التي تضمنها مخطط عمل الحكومة بين مؤيد و معارض، فنواب المولاة ثمنوا الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، فيما انتقدت أحزاب المعارضة المخطط التي قالت إنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين و يرهن الاقتصاد الوطني.



إكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة بجيجل كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميلية، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: - (01) قاذف صاروخي من نوع



بن صالح يستقبل سفير جمهورية كوبا بالجزائر استقبل السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس مجلس الأمة اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017، بمقر المجلس، السيد Raul Barzaga Navas ،



الإطاحة بشبكة تتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 760 قرص مهلوس بالعاصمة تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات



قايد صالح، يشرف على مراسم عملية تدمير الألغام المضادة للأفراد بحاسي بحبح أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 18 سبتمبر 2017، بالميدان المركزي للجو/حاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى،



العثور على جثة الغطاس المختفي تناقلت اخبار مفادها: صيادون انتشلوا جثة الغطاس الذي اختفى منذ شهر بعد رحلة صيد بشواطئ راس جنات.و حسب ما افادت به تلك المصادر فان احد



أمن ولاية الجزائر يفكيك جمعية أشرار تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات طبية، ومبلغ مالي



ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل سّلم، اليوم 17 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة" نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية، شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.



ما هي فوائد الحج الحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة التي يرتكز عليها الإسلام، والتي ينبغي على المُسلم القيام بها مرّةً في العمر، وقد جاءت فرَضيّةُ الحجِّ لتطهير العِباد