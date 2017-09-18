الإطاحة بشبكة تتجار بالمؤثرات العقلية وحجز 760 قرص مهلوس بالعاصمة





تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات طبية، ومبلغ مالي قدره 120 ألف دينار، مع توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم.

قضية الحال مردها ورود معلومة إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن حسين داي، مفادها تواجد شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المؤثرات العقلية بمختلف أنواعها، زيادة على حيازته كمية منها بمقر سكناه.

بعد تحريات معمقة، واثر عملية ترصد دقيقة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وبعد إستصدار إذن بتفتيش المنزل، صادر عن السيد وكيل الجمهورية، أٍسفرت العملية عن حجز 300 قرص مهلوس ومبلغ مالي، سكين من الحجم الكبير.

مواصلة للتحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه برفقة شريكه، وضبط بحوزتهما 460 قرص مهلوس ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ليصرح أنه كان يتردد على أطباء مختصين في الأمراض العقلية أين يتظاهر بإصابته بأمراض عقلية، وبعد حصوله على الوصفات الطبية يقوم بصرفها ومباشرة يوجهها للبيع بمساعدة شريكيه.

بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، حيث أمر وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإيداعهم الحبس المؤقت.

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