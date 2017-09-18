العثور على جثة الغطاس المختفي
تناقلت اخبار مفادها: صيادون انتشلوا جثة الغطاس الذي اختفى منذ شهر بعد رحلة صيد بشواطئ راس جنات.و حسب ما افادت به تلك المصادر فان احد قوارب صيد السردين هي من انتشلت الغواص المختفي بعد ان علق في الشباك . و كانت فرقة مختصة من غطاسي الحماية المدنية و بحارة قد باشروا عملية بحث مكثفة للبحث عن الغواص بعد اختفاءه منذ 18اوت من الشهرالماضي . الجثةحولت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج منايل
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