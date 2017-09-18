

العثور على جثة الغطاس المختفي تناقلت اخبار مفادها: صيادون انتشلوا جثة الغطاس الذي اختفى منذ شهر بعد رحلة صيد بشواطئ راس جنات.و حسب ما افادت به تلك المصادر فان احد



أمن ولاية الجزائر يفكيك جمعية أشرار تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في المتاجرة في المؤثرات العقلية حجزت على إثرها 760 قرص مهلوس، وصفات طبية، ومبلغ مالي



ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل سّلم، اليوم 17 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة" نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية، شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.



ما هي فوائد الحج الحج ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة التي يرتكز عليها الإسلام، والتي ينبغي على المُسلم القيام بها مرّةً في العمر، وقد جاءت فرَضيّةُ الحجِّ لتطهير العِباد



قايد صالح يشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني



ضبط 135 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 16 سبتمبر 2017 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية تُقدر بـ(135) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز



والي الشلف يؤكد توزيع 400 حصة سكنية في القريب العاجل أكد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بالولاية ،بأنه سيتم توزيع 400 وحدة سكنية اجتماعية في القريب



منتدى المبدعين الأفارقة: "الثقافة عامل تقارب وتضامن وأداة لمكافحة العنصرية و التطرف" دعا المشاركون في منتدى المبدعين الأفارقة الذي نظم يومي الخميس والجمعة بالجزائر العاصمة قادة البلدان الإفريقية إلى جعل الثقافة "عامل تقارب وتضامن بين شعوب إفريقيا"



بارزاني يدرس مقترحاً دولياً بديلاً عن الاستفتاء… ومخاوف من حرب أهلية تسلّم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الخميس، مقترحا بديلا عن الاستفتاء من ممثلي أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة، وأكد عزمه على بحث المشروع مع القيادة