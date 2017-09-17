ارهابي خطير يسلم نفسه للسلطات العسكرية بجيجل
سّلم، اليوم 17 سبتمبر 2017، الإرهابي الخطير "د. فارس" المدعو "أبو أسامة" نفسه للسلطات العسكرية بالقرب من الميلية، شرق ولاية جيجل بإقليم الناحية العسكرية الخامسة. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة ونظارة ميدان.وبهذه المناسبة، تدعو وزارة الدفاع الوطني مرة أخرى من تبقى من الإرهابيين لاغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.
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