قايد صالح يشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد
باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم غد الاثنين 18 سبتمبر2017، بالميدان المركزي الجوي/حاسي بحبح الناحية العسكرية الأولى، على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي، وفقا لإلتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها والعمل على تدميرها.
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