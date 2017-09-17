

قايد صالح يشرف على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يشرف الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني



ضبط 135 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 16 سبتمبر 2017 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية تُقدر بـ(135) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز



والي الشلف يؤكد توزيع 400 حصة سكنية في القريب العاجل أكد والي ولاية الشلف عبد الله بن منصور، على هامش معاينته للمشاريع السكنية القابلة للتوزيع بالولاية ،بأنه سيتم توزيع 400 وحدة سكنية اجتماعية في القريب



منتدى المبدعين الأفارقة: "الثقافة عامل تقارب وتضامن وأداة لمكافحة العنصرية و التطرف" دعا المشاركون في منتدى المبدعين الأفارقة الذي نظم يومي الخميس والجمعة بالجزائر العاصمة قادة البلدان الإفريقية إلى جعل الثقافة "عامل تقارب وتضامن بين شعوب إفريقيا"



بارزاني يدرس مقترحاً دولياً بديلاً عن الاستفتاء… ومخاوف من حرب أهلية تسلّم رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الخميس، مقترحا بديلا عن الاستفتاء من ممثلي أمريكا وبريطانيا والأمم المتحدة، وأكد عزمه على بحث المشروع مع القيادة



السكن والطاقة والفلاحة ضمن أولويات الحكومة تلتزم الحكومة باستكمال انجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول



المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد



أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, صباح يوم الأحد, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, طبقا للمادة 94 من الدستور, وذلك في



الاتحاد العام الطلابي الحر يطالب باعتماد نظام التوجيه القديم دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، يوم السبت، إلى اعتماد النظام القديم في توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وطالب بإعادة النظر في