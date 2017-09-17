ضبط 135 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان
ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 16 سبتمبر 2017 بتلمسان الناحية العسكرية الثانية، كمية تُقدر بـ(135) كيلوغرام، في حين أوقفت مفارز أخرى بتمنراست وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة، أربعة (04) مهربين وحجزت شاحنة ومركبتين (02) رباعيتي الدفع و(6200) لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب. وبكل من أدرارالناحية العسكرية الثالثة والوادي وبسكرة/ن.ع.4، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، ثلاثة (03) مهربين وضبطت شاحنة ومركبتين (02) نفعيتين و(57,6) قنطار من مادة التبغ و(7500) رزمة سجائر من مختلف العلامات وكمية معتبرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية. من جهة أخرى، ضبط حراس الحدود بالطارف اتلناحية العسكرية الخامسة ، (48) كيلوغرام من المرجان، فيما تم توقيف (27) مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات بكل من بشار وأدرار وورقلة.
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