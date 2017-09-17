الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
17/09/2017 11:16:00

المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي


استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد مستشار وزارة التربية المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بومدين بن موسات أن الوزارة خلصت من خلال دراسة استغرقت حوالي سنتين إلى استحداث"ثلاث بطاقات بألوان مختلفة الأولى زرقاء تسمح بمعالجة الصعوبات التي يمكن أن يقع فيها  التلميذ في الطور الأول من التعليم الابتدائي(السنة الأولى والثانية) والثانية خضراء موجهة لمعالجة صعوبات التلاميذ في الطور الثاني من التعليم الابتدائي(السنة الثالثة والرابعة) والثالثة برتقالية تشمل الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها التلميذ في السنة الخامسة. وحسب هذا الخبير فقد تم تزويد الأساتذة بالمنهاج أو الطريقة التي يتم من خلالها التكفل بصعوبات التلميذ سواء كانت في الكتابة أو القراءة أو الحساب، وذلك وفق نوع الخطأ المتكرر لديه في القسم ، مشيرا إلى أن هذه البطاقات تلازم التلميذ طيلة مساره الدراسي إلى غاية تصحيح الأخطاء وتصويبها وتحسين مستوى التلميذ.وحسب بن موسات فإن هذه البطاقات قسمت إلى عدة ميادين تتوافق مع مستوى التلميذ والطور الذي يدرس به وتخص على سبيل المثال الخط والقراءة (فهم المكتوب) والقواعد والإملاء والصرف. وأكد هذا الخبير أن أستاذ التعليم الابتدائي يعمل من خلال حصص المعالجة البيداغوجية على تمكين التلميذ من معرفة الحرف من حيث الشكل وما يقابله من حيث النطق ثم ينتقل إلى معرفة الكلمة وشكلها وقراءاتها إلى غاية التوصل إلى معرفة الجملة ثم النص، مشيرا إلى أن نفس الطريقة يتم إتباعها في تصحيح أخطاء التلاميذ في اللغة الأجنبية والحساب، معتبرا أن من بين الأخطاء الشائعة لدى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي عدم التمييز بين حرفي"الطاء"و"التاء"، مبرزا أن البطاقات الزرقاء مثلا تحتوي على تمارين شفوية تشاركية في القسم تمكن التلميذ من التمييز بين الحرفين، ويتم تكرار العملية في عدة حصص وبأشكال مختلفة للتمارين إلى غاية ترسيخ التعلمات المراد تلقينها للتلميذ. وأبرز موسات وهو أستاذ جامعي ومدير مخبر بحث بالجامعة أن المعالجة البيداغوجية"تعد أحد الوسائل الكفيلة بتحسين الأداء الدراسي وتقليص نسب  الرسوب والتسرب المدرسي وتراكم الأخطاء لتحقيق مدرسة ذات نوعية"، وقال إن دفتر المعالجة البيداغوجية للتلميذ ليس وسيلة للتقييم، بل يتضمن سيرورة مساره التعلمي بغرض وضع حد للأخطاء المتكررة والتي تدل على صعوبات التعلم داخل القسم، مشيرا إلى أن الخطأ يعد عنصرا"ايجابيا، منوها بالمجهودات المبذولة في سبيل تحسين مستوى التلميذ من خلال مجموعة من الورشات، لاسيما الكتاب المدرسي والمناهج المحسنة وتكوين المفتشين والأساتذة، قال بن موسات أن المعالجة البيداغوجية كمفهوم موجود في القطاع غير أن كيفية التعامل مع منهجية تحليل الأخطاء"تغيرت"وتطبيقها يجب إلا يكون بطريقة "استعجالية". واستنادا لهذا الخبير فان الدراسة التي سمحت باستحداث البطاقات الثلاثة، شملت 9 ولايات انتهت بالحصول على قاعدة بيانات تتكون حوالي 500 ألف خطأ في التعلمات الأساسية متمثلة في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الأجنبية (الفرنسية)، ومكن التحقيق أيضا من وضع شبكة وصفية للأخطاء التي تم إحصاؤها في أوراق الامتحانات الرسمية، حيث قام المرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال  استخدام الحاسوب بعملية رقمنة الأخطاء وإعداد قاعدة بيانات لها وتصويب هذه الأخطاء، كما تم تكوين مفتشين يتولون بدورهم تدريب أساتذة يتعاملون مع التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التكيف المدرسي.

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

السكن والطاقة والفلاحة ضمن أولويات الحكومة

تلتزم الحكومة باستكمال انجاز 6ر1 مليون وحدة  سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول
image

المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي

استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد
image

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, صباح يوم  الأحد, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, طبقا للمادة  94 من الدستور, وذلك في
image

الاتحاد العام الطلابي الحر يطالب باعتماد نظام التوجيه القديم

دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، يوم السبت،  إلى اعتماد النظام القديم في توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وطالب بإعادة النظر في
image

بن خلاف: وزير السكن مطالب بمراجعة أسعار وطريقة تسديد "LPP"

دعا النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف،أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، لإعادة النظر في سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي
image

خاوة وجيـــــار وشلغوم ..ضمن تشكيلة المكتب السياسي لـ"الأفلان"

قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، بتعيين كل من الوزيرين السابقين عبد السلام شلغوم و الهاشمي جيار والوزير الحالي الطاهر خاوة
image

المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي..

استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد
image

أويحيى يعرض مخطط حكومته على البرلمـــــــــــــــــــــان اليوم

يعرض الوزير الأول, أحمد أويحيى،اليوم،  أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل حكومته، الذي يشكل ورقة طريق حقيقية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتسعى الحكومة
image

دورة تكوينية حول النظام الجديد لجميع المعطيات لصالح إطارات القطاع

  سيقوم المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات، السيد طه حموش يوم الأحد المقبل بالإطلاق الرسمي لأول دورة تكوينية حول تطبيق نظام الإحصائيات الجديد للصيد
image

توقيف مهربا و حجزت (57) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من سيدي بلعباس وبشار

 أوقفت يوم 15 سبتمبر  2017 مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس الناحية العسكرية الثانية وبشار الناحية العسكرية الثالثة،  (01)
قيم هذا المقال
0