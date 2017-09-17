الاتحاد العام الطلابي الحر يطالب باعتماد نظام التوجيه القديم





دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، يوم السبت، إلى اعتماد النظام القديم في توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وطالب بإعادة النظر في شروط الالتحاق بطور الدكتوراه. وطالب دواجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد، بالعمل وفقا للنظام القديم في توجيه الطلبة الجدد إلى تخصصاتهم الجامعية وتوخي " التوجيه اللامركزي" للطلبة، من أجل "تفادي السلبيات الناجمة عن المعالجة الإلكترونية للملفات". و أشار المتحدث في هذا الصدد، إلى أنه ثمة عدد كبير من الطلبة لم تلبَّ رغباتهم في التخصصات التي يريدونها رغم ارتفاع معدلاتهم في شهادة البكالوريا، لافتا إلى تسجيل حالات " امتعاض" بين صفوف الطلبة بسبب عدم مراعاة الإطار الجغرافي لإقامتهم. من جانب آخر، طالب دواجي بمراجعة شروط الالتحاق بمسابقة الدكتوراه، ودعا إلى إلغاء وثيقة " الملحق الوصفي" لشهادة الماستر، وذلك بالنظر إلى التفاوت المسجل في المستوى العلمي من جامعة إلى أخرى، مؤكدا على أأهمية فتح عدد أكبر من مناصب الطور الثالث و ذلك بهدف توفير التأطير البشري المناسب سيما في ظل الارتفاع المتواصل لعدد الطلبة الجامعيين. كما دعا الاتحاد العام الطلابي الحر، إلى فتح أبواب "الحوار الفعال" مع الوصاية، مشيرا إلى إمكانية لجوء الاتحاد إلى "خطوات ميدانية قانونية" لمعالجة القضايا المطروحة.

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