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17/09/2017 10:47:00

خاوة وجيـــــار وشلغوم ..ضمن تشكيلة المكتب السياسي لـ"الأفلان"


قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، بتعيين كل من الوزيرين السابقين عبد السلام شلغوم و الهاشمي جيار والوزير الحالي الطاهر خاوة في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني. ويجري التحضير لمحليات الـ23 نوفمبر القادم على قدم وساق داخل الحزب العتيد حيث يقوم أعضاء مكتبه السياسي بخرجات مراطونية عبر ولايات الوطن للوقوف على مجريات الأمور عبر مكاتبه الولائية ومحافظاته، ويأتي قرار ولد عباس في عزِّ التحضير للمحليات كونه يراهن على حصد المرتبة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي.

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خاوة وجيـــــار وشلغوم ..ضمن تشكيلة المكتب السياسي لـ"الأفلان"

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