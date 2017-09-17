

السكن والطاقة والفلاحة ضمن أولويات الحكومة تلتزم الحكومة باستكمال انجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2019 مع تعبئة مصادر تمويل جديدة في إطار مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول



المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد



أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني شرع الوزير الأول, أحمد أويحيى, صباح يوم الأحد, في عرض مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, طبقا للمادة 94 من الدستور, وذلك في



الاتحاد العام الطلابي الحر يطالب باعتماد نظام التوجيه القديم دعا الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر صلاح الدين دواجي، يوم السبت، إلى اعتماد النظام القديم في توجيه الطلبة الجامعيين الجدد، وطالب بإعادة النظر في



بن خلاف: وزير السكن مطالب بمراجعة أسعار وطريقة تسديد "LPP" دعا النائب البرلماني عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف،أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، لإعادة النظر في سعر صيغة سكنات الترقوي العمومي



خاوة وجيـــــار وشلغوم ..ضمن تشكيلة المكتب السياسي لـ"الأفلان" قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، بتعيين كل من الوزيرين السابقين عبد السلام شلغوم و الهاشمي جيار والوزير الحالي الطاهر خاوة



المكلف بتحضير ملف المعالجة البيداغوجية بوزارة، يكشف: 3 بطاقــــــات لمعالجة مختلف أخطاء الابتدائي.. استحدثت وزارة التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي الجاري ثلاث بطاقات بألوان مختلفة تهدف إلى التكفل بالصعوبات التي يجدها التلميذ في اكتساب المعارف في الطور الابتدائي. وأكد



أويحيى يعرض مخطط حكومته على البرلمـــــــــــــــــــــان اليوم يعرض الوزير الأول, أحمد أويحيى،اليوم، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل حكومته، الذي يشكل ورقة طريق حقيقية لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتسعى الحكومة



دورة تكوينية حول النظام الجديد لجميع المعطيات لصالح إطارات القطاع سيقوم المدير العام للصيد البحري و تربية المائيات، السيد طه حموش يوم الأحد المقبل بالإطلاق الرسمي لأول دورة تكوينية حول تطبيق نظام الإحصائيات الجديد للصيد