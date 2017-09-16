توقيف مهربا و حجزت (57) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من سيدي بلعباس وبشار
أوقفت يوم 15 سبتمبر 2017 مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني بكل من سيدي بلعباس الناحية العسكرية الثانية وبشار الناحية العسكرية الثالثة، (01) مهرب و حجزت (57) كيلوغراما من الكيف المعالج، كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببسكرة/ن ع 4، (17000) علبة سجائر،إضافة إلى (181) كيلوغراما من مادة التبغ. فيما قام عناصر الدرك الوطني بتلمسان الناحية العسكرية الثانية ، بتوقيف (02) شخصين و حجز (13) بندقية تقليدية الصنع، (31) كلغ من مادة البارود و (1484) خرطوشة من مختلف العيارات. من جهة أخرى، أحبطت وحدات لحراس الشواطئ بالقالة الناحية العسكرية الخامسة محاولة هجرة غير شرعية لــ (14) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إن امناسالناحية العسكرية الخامسة و برج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة.
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