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16/09/2017 11:21:00

بن جاب الله: خط "الجزائر تونس" ليس من أولوياتنا حاليا


أفاد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله ، بأن الشركة ضمن مخطط عملها (2015ـ2017)  تطمح للوصول إلى تحقيق التوازن بين نفقاتها و مداخيليها من خلال رفع مستوى خدماتها بما  يتماشى مع مقاييس النقل العالمية، موضحا أن  خط "الجزائر تونس" ليس من أولوية الشركة التي تعتبر بأن الخطوط الداخلية هي أولويتها في الوقت الحالي. وأكد ،بن جاب الله، لموقع " كل شيء عن الجزائر" أن الشركة التي تحصل على ميزانية بقيمة 127 مليار دينار العام 2011 قد استنزفت 68 منها في إنجاز مشاريع خاصة بتعزيز اسطول النقل من خلال عدد من عقود شراء لـ 47 قطار من بينها 17 قطار من نوع "كوراديا" الخاصة بنقل المسافرين عبر الخطوط الطويلة ستدخل لخدمة بداية من شهر مارس المقبل، و 30 قطار تجاري تم اقتناؤها من "جينيرال موتورز" الرائدة. وكشف المسؤول ذاته عن توجه الشركة إلى مجال التصنيع من خلال إعادة استرجاع القاطرات التي تم اتلافها خلال العشرية السوداء، فيما تحتفظ الشركة في خزينتها اليوم بـ57 مليار دينار سيتم توجيهها حسب نفس المصدر لمجال الصيانة وتحديث تجهيزات ورشاتها بالشكل الذي يمكنها من إحداث ثورة في مجال الصيانة في حدود سنة 2018،   مستطردا:".. نعمل اليوم على تنفيذ البرنامج الذي سطرناه من 2015 إلى 2020 تحت إشراف وزارة الاشغال العمومية والنقل. والذي يهدف أساسا الى الوصول الى خلق التوازن بين نفقات المؤسسة ومداخليها في اجل أقصاه 2020. لأن الأمور المالية للمؤسسة منذ 2015 لا تزال غير مجدية، ونحن كإدارة حاولنا البحث عن الخلل وقدمنا دراسة عن الوضع بنينا على حسابه مخطط عمل يمتد من 2015 الى 2020. واليوم نحن على مشارف 2018. يعني أننا في منتصف المخطط". وعاد المتحدث للميزانية التي خصصت للمؤسسة بالقول:" ..صرفت المؤسسة 68 مليار دينار من أصل 127 مليار دينار. لأننا لم نبدأ برنامجنا إلى سنة 2013 وذلك بسبب بعض العراقيل القانونية والبيروقراطية، حيث أن الفراغ القانوني تسبب في تعطيل عقود الشركة وتعاملاتها التجارية والصناعية بشكل عام"، كاشفا:" ..مجمل نفقات هذه المشاريع 68 مليار دينار جزائري وهو المبلغ المقتسم من 127 مليار دينا التي قدمتها لنا الدولة. أما بقية الميزانية فهي اليوم في خزينة المؤسسة ونفكر اليوم في التخطيط لكيفية إنفاقها بشكل ايجابي خاصة أمام الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الدولة".  وفي حديثه عن إطلاق خط "الجزائر، تونس" خلال هذه الصائفة قال المتحدث:" ..هناك أمور أمنية وتقنية لا يمكن المخاطرة بها. لأننا في آخر لحظة تفطنا إلى أن القطار لا يمكنه المرور عبر الجسور وقمنا بتجهيزها. أيضا التبريد المتوفر في القطارات في الجزائر لا يمكنه أن يشتغل في تونس وكان علينا أيضا تدارك الأمر. لضمان راحة المسافرين"، مسترسلا:" بصراحة اليوم خط الجزائر تونس ليس من أولوية الشركة التي تعتبر بأن الخطوط الداخلية هي أولويتها في الوقت الحالي".

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