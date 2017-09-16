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16/09/2017 11:15:00

تحسبا للانتخابات المحلية : تمديد ساعات عمل المداومات بالبلديات وملحقاتها إلى العاشرة ليلا


أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تمديد جديد لساعات عمل المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الساعة العاشرة ليلا بدل الثامنة ليلا، في إطار تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017 آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "نظرا للفترة القليلة المتبقية لإيداع ملفات الترشح, وفي إطار التسهيلات المتخذة, تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم الأحزاب السياسية وقوائم المترشحين الأحرار إلى أنه قد تمّ تمديد ساعات عمل هذه المداومات إلى غاية الساعة العاشرة ليلا (22 سا) بما فيها يوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها،أما بخصوص يوم السبت 23 سبتمبر 2017 فالمداومات مفتوحة إلى غاية الساعة منتصف الليل". ويتم على مستوى المداومات القيام بالتصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري عن تمديد عمل ساعات العمل في المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الثامنة مساء.

 

 

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