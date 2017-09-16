

بن جاب الله: خط "الجزائر تونس" ليس من أولوياتنا حاليا أفاد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله ، بأن الشركة ضمن مخطط عملها (2015ـ2017) تطمح للوصول إلى تحقيق التوازن بين



مخطط عمل الحكومة يُراعي الواقع المالي الحالي أكد رئيس اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نزار شريف أن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض أما نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد القادم



تحسبا للانتخابات المحلية : تمديد ساعات عمل المداومات بالبلديات وملحقاتها إلى العاشرة ليلا أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن تمديد جديد لساعات عمل المداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني حتى الساعة العاشرة ليلا



خلال افتتاح المؤتمر الـ 19 لمنظمة "الإيبكو": هامل يقلد بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية استلم اللواء عبد الغني هامل رئيس "الأفريبول" المدير العام للأمن الوطني، تقليدا ساميا خلال أشغال اليوم الأول من الاجتماع السنوي الـ 19 لمنظمة التعاون لقادة



مناصرة: "حمس" ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة كشف رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أن حزبه سيصوت ضد مخطط عمل الحكومة المقرر عرضه على البرلمان غدا. وأكد مناصرة في تصريح لموقع "كل شيء



ماذا يحدث في تونس الشقيقة ؟ تباينت ردود الفعل في المجتمع التونسي بخصوص منح المرأة المسلمة الحق باختيار الزوج بغض النظر عن دينه؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض هذه الخطوة "انتصارا حقيقيا للنساء" في تونس، رأى فيها آخرون "مجرد قانون برجوازي" لا يهم كافة نساء تونس.



توقيف ارهابي خطير بعين قزام اكدت مصادر رسمية استنادا الى بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه وفي إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش



11 أكتوبر المقبل:انطلاق فعاليات الدورة الـ69 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب تنطلق في 11 أكتوبر فعاليات الدورة الـ69 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، الذي تشارك فيه عدة دول عربية. وقد سبق أن اختار البرنامج المهني للمعرض الناشر أحمد



في الدورة الـ74: تتويج السينما الجزائرية بمهرجان البندقية السينمائي توج الفيلم الروائي الطويل "Les Bienheureux" "المباركون" للمخرجة الجزائرية صوفيا جاما بجائزة أحسن ممثلة ضمن فئة "أوريزونتي" "آفاق" في الدورة الـ74 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي