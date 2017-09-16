خلال افتتاح المؤتمر الـ 19 لمنظمة "الإيبكو": هامل يقلد بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية
استلم اللواء عبد الغني هامل رئيس "الأفريبول" المدير العام للأمن الوطني، تقليدا ساميا خلال أشغال اليوم الأول من الاجتماع السنوي الـ 19 لمنظمة التعاون لقادة شرطة دول شرق إفريقيا " EAPCCO". وقلد اللواء عبد الغني هامل بوسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية من قبل إدوارد كيوانوكا سكاندي نائب رئيس الجمهورية الأوغندية، وقدم اللواء هامل عقب هذا التكريم، تشكراته الخالصة إلى السلطات الأوغندية وكذا رئيس منظمة التعاون لقادة الشرطة بدول شرق إفريقيا على تشريفه بهذا التكريم. وقام اللواء عبد الغني هامل بإهداء تقليده السامي "وسام الدرجة الأولى للشرطة الأوغندية"، إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن هذا الإهداء السامي يأتي تثمينا واعترافا للدعم اللامتناهي الذي تحظى به منظمة الأفريبول من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا لرؤيته السديدة والتزامه الشخصي في مجال دعم وإرساء الأمن والسلم بالقارة الإفريقية.
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