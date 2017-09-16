مناصرة: "حمس" ستصوت ضد مخطط عمل الحكومة





كشف رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أن حزبه سيصوت ضد مخطط عمل الحكومة المقرر عرضه على البرلمان غدا. وأكد مناصرة في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر" بالقول:"..التصويت ضد لا يعني أننا نرفض كل ما جاء في المخطط، بل هناك نقاط قد نوافق عليها.. لكن التصويت على مخطط عمل الحكومة هو تصويت ثقة وما دمنا في المعارضة"، موضحا أنه على قناعة بأن أويحيى أتى ببصمته في مخطط عمل الحكومة مقارنة بمخطط تبون الذي صادق عليه البرلمان قبل أن يقال هذا الأخير من منصبه. وأفاد المسؤول الأول على رأس "حمس" أن نقاط الاختلاف الموجودة في المخططين- الحالي و المخطط الذي سيعرض على البرلمان هذا الأحد- أن المخطط الجديد أتى بحلول ملموسة للأزمة المالية بينما المخطط السابق تحدث عن التمويل غير التقليدي دون إجراءات ملموسة ولذلك لم يحدث حوله النقاش الحاصل الآن حول التمويل غير التقليدي. وانتقد مناصرة المطالبين بتطبيق المادة 102 ، مؤكدا أن الهدف من المطالبة بها في الوقت الراهن هو التشويش على الانتخابات المحلية التي ستكون في الـ23 نوفمبر القادم، كما لم يستبعد مناصرة ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة كون المطالبين بترشحه كثيرون.

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