توقيف ارهابي خطير بعين قزام
اكدت مصادر رسمية استنادا الى بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه وفي إطار محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 13 سبتمبر2017، بالقطاع العملياتي لعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، الإرهابي الخطير، المدعو "ز.عبد الله".
ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس القطاع مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وأربع (04) دراجات نارية وثمانية (08) أجهزة للكشف عن المعادن.
إن هذه العمليات المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد مدى العزم والإصرار على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية.
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