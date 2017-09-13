تدميراثني عشرة مخبأ للإرهابيين و(04 ) قنابل تقليدية الصنع بتبازة





في إطار محاربة الإرهاب وخلال عمليات بحث وتمشيط بتيبازة الناحية العسكرية الأولى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 سبتمبر 2017، اثني عشرة (12) مخبأ للإرهابيين و(04) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأجهزة اتصال ومواد غذائية وألبسة وأغراض أخرى، في حين دمرت مفرزة أخرى ببومرداس (04) مخابئ.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست الناحية العسكرية السادسة، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران وتلمسان/ن.ع.2، ستة (06) تجار مخدرات وضبطوا (119,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(750) قرص مهلوس.

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس الشواطئ بكل من وهران وعين تموشنتالناحية العسكرية الثانية، (62) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقف حراس الحدود بتلمسان (24) مهاجرا غير شرعي من مختلف الجنسيات.

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