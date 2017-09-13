الوزير الأول يجتمع برؤساء الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان

عقد الوزير الأول أحمد أويحيى،أمس الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء الأحزاب ذات الأغلبية في البرلمان تم خلاله التطرق إلى مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل. وقد جرى الاجتماع بقصر الحكومة بحضور مسؤولي كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية الجزائرية الى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لهذه الاحزاب الأربعة.

وقد تم خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة المحاور الكبرى لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وكذا مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد.