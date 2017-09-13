خلال الـ24 ساعة الماضية: وفاة 5 أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح





لقي خمسة أشخاص حتفهم وأصيب 58 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور سجلتها وحدات الدرك الوطني خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي هذا الصدد صرح رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني الرائد أحمد بن شارف أن وحدات الدرك الوطني سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 26 حادث مرور، أسفر عن وفاة 5 أشخاص و إصابة 58 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وأضاف الرائد أحمد بن شارف أن الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية الجزائر و بومرداس والوادي بحادثين لكل منها، مشيرا إلى أن العامل البشري يبقى هو المتسبب الرئيسي في جل هذه الحوادث. وأبرز رئيس مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني أن السواق تسببوا في 21 حادث منها ما يعود للسرعة المفرطة وكذا التجاوز الخطير بـ5 حوادث، أما المارة فقد تسببوا في 3 حوادث و المركبات في حادثين.

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