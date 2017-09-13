مناصرة: تعليمة الداخلية حول شروط التحالفات..تضييق على الأحزاب





· لقاء أويحيى بالأحزاب المحسوبة على المولاة لا يعني حمس





دعا رئيس حركة مجتمع السلم،عبد المجيد مناصرة، أمس، الطبقة السياسية والسلطة للجلوس إلى طاولة الحوار المسؤول للوصول إلى توافق سياسي والخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر، معتبرا تعليمة وزارة الداخلية التي ذكرت بشروط التحالفات الحزبية تحسبا للمحليات تضييق على الأحزاب وأنها لا تخدم الانتخابات لا من حيث المشاركة ولا من حيث الشفافية. ورفض عبد المجيد مناصرة الخوض في اللقاء الذي جمع الوزير الأول أحمد أويحيى برؤساء الأحزاب رفقة قادة الكتل البرلمانية المحسوبة على المولاة والمتمثلة في جبهة التحرير الوطني لجمال ولد عباس وحزب تجمع أمل الجزائر "تاج" الذي يتزعمه الوزير السابق عمار غول، حزب عمارة بن يونس "الجبهة الشعبية الجزائرية" وذلك للحديث و النظر في مخطط عمل الحكومة الذي يعرض على نواب الشعب مطلع هذا الأسبوع، مؤكدا:" هو ليس حوار بل اجتماع ..لا يعني حمس لا من قريب أو من بعيد".كما دعا مناصرة الطبقة السياسية والسلطة للجلوس الى طاولة الحوار المسؤول للوصول إلى توافق سياسي والخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر ولتشخيص الوضع الحقيقي للبلاد. وفي رده على سؤال حول موقف حركة مجتمع السلم من مخطط عمل حكومة أويحيى قال مناصرة إن القرار يعلن عنه بعد التشاور داخل بيت " حمس" مع رئيس الكتلة البرلمانية ، والمكتب التنفيذي، وأضاف:" التصويت على هذا المخطط سيكون حتما من موقع حمس المعارض للسلطة. وفي تعليقه على الداعين لتطبيق المادة 102 أكد مناصرة:"..لا نرى ما يستدعي تطبيق المادة 102 من الدستور" -المتعلقة بمنصب الرئيس،-، وأضاف:" الخوض في هكذا مسائل من شأنه التشويش على الانتخابات المحلية القادمة". وعن تعليمة وزارة الداخلية حول شروط التحالفات الحزبية تحسبا للمحليات قال مناصرة إن الأمر تضييق على الأحزاب ولا يخدم الانتخابات لا من حيث المشاركة، ولا من حيث الشفافية، وأضاف:" ..ليس تضييق على الإسلاميين فحسب بل على كل التشكيلات السياسية التي تدخل في تحالف من اجل الانتخابات". ودعا رئيس "حمس" لمصارحة الشعب والاعتراف بوجود أزمة مالية والابتعاد عما أسماه بـ"الانكار"، وقال إنها توحي بوجود "هلع" رغم أن الجميع يدرك أن الصعوبات كانت مستمرة وستستمر، مشيرا إلى احتياطي الصرف الذي يصل الى 100 مليار دولار، و التي لم تكن خزينة الدولة تملكها في الثمانينات.

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