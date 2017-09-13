عيسى : "الكركرية" مسألة أمنية وسياسية بامتياز





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، أن الطريقة الكركرية مسألة أمنية وسياسية بامتياز مثلها مثل الطائفة الأحمدية ليس لها علاقة بالدين، موضحا أن الهدف من وراءها هو المساس بمنهج الوسطية والاعتدال الذي تنتهجه الجزائر. وقال الوزير محمد عيسى، للاذاعة الوطنية، إن الحركة الصوفية في الجزائر تعد من أقوى الحركات وأكثرها اتحادا، كونها تمثل اللحمة الاجتماعية وتدافع عن الهوية الجزائرية وعن وحدتها وأي محاولة لتخريب هذا النسيج من جهات داخلية أو خارجية يعد أمرا مرفوضا، موضحا أن الدولة منتبهة لهذا الوضع ولقد تمت مراسلة الولاة والمديريات عبر ولايات الوطن لحماية الزوايا والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي. أما بخصوص ملف حج 2017، فوصف وزير الشؤون الدينية الموسم بالناجح، وقال في تقييمه الأولي "إن الجزائر كانت متميزة جدا بل كالشامة وسط البلدان العربية في تنظيم الحج حسب شهادة السلطات السعودية"، في حين تدارك أن التقييم النهائي سيكون بعد إيفاده بكل تقارير فروع البعثة الجزائرية للحج من أجل تقييم آدائها العام ومدى بلوغ الأهداف المسطرة وذلك قبل عقد مجلس وزاري مشترك لاحقا للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه مقارنة بالسنة الماضية والمشاكل المسجلة خلال هذا الموسم. وأشار عيسى الانجازات المحققة وقال "إن الجزائر كانت أول دولة عربية يخرج حجاجها من عرفات، إذ لم تصل الـ 10 ليلا حتى اتجه جميعهم إلى مزدلفة ومنى، وهي أيضا الدولة العربية الأولى التي تدخل بشهادة المسؤولين السعوديين الأرائك الأسرة في مخيمات منى وعرفات وتوفر خيما في منى مصورة بلوحات جبسية عازلة للصوت والروائح، وهي -حسب المتحدث - الدولة التي جعلت الحجاج يقيمون في عرفات بمخيمات حديثة غير قابلة للاشتعال ومكيفة طبيعيا، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفيات المسجلة في البقاع المقدسة قد بلغ 25 حالة وفاة طبيعية أغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، فيما تم تسجيل حالة وفاة أخرى لامرأة تأخرت عن العمرة وكانت متواجدة على الأراضي السعودية بطريقة غير قانونية، هذا إلى جانب إحصاء ولادتين لشبلين على الأراضي المقدسة.

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