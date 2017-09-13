الإطاحة بجمعية أشرار بالعاصمة





في إطار الجهود الميدانية الرامية لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مختصة في السرقة بالتعدد والتسلق والكسر.

قضية الحال تتمثل في جمعية أشرار مختصة بالسرقة عن طريق الكسر، حيث تعرض احد المنازل للسرقة من داخله ببئر مراد رايس حيث تم أخد مبلغ مالي معتبر ومجوهرات ملك لصاحبة المنزل، التي رسمت شكوى لدى الضبطية القضائية بقطاع الإختصاص، مصالح الشرطة وبعد تحريات معمقة باستخدام مختلف الوسائل العلمية و التقنية، تمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم عبر نظام التعرف البصماتي وهو مسبوق قضائيا، وبعد عملية الترصد والتتبع أسفرت على إيقاف المشتبه فيه الذي كان برفقة شخصين أخرين ليتم تحويلهم إلى المصلحة لمواصلة التحريات وضبط بحوزته مبلغ مالي من العملة الوطنية، وبعد التحقيق معه، اعترف بهوية شركاءه الذين تم توقيفهم بالتوالي.

من خلال هذه العملية، تمكنت عناصر الشرطة من الحجز بحوزة المشتبه فيهم، على مبلغ مالي قدره 360 مليون سنتيم، 03 ساعات ثمينة، إضافة إلى 04 هواتف نقالة تم إقتناءها من طرف المشتبه فيهم بالأموال المستحوذ عليها. عملية القبض على المشتبه فيهم تطلبت عمليات ترصد كثيفة وتحريات معمقة من قبل عناصر الشرطة، وتم على إثرها توقيف (07) أشخاص مشتبه فيهم، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وبأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمت إحالة (03) ثلاثة من المشتبه فيهم، على الحبس المؤقت، فيما وضع (02) إثنان تحت الرقابة القضائية، بينما تحصل (02) إثنين أخرين على الإستدعاء المباشر.

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