بن مرادي: حجم الاستثمارات التركية في الجزائر بلغت ثلاثة ملايير دولار





أجرى وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء12 سبتمبر2017 بمقر دائرته الوزارية محادثات مع سفير دولة تركيا بالجزائر السيد محمت بوروي وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة.

وقد نوه السيد السفير على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين منذ عدة قرون ، مبديا ارتياحه لكل الشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها لحد الساعة وحجم التبادلات الاقتصادية التي بلغت خمسة ملايير دولار كل سنة على مدار السنوات الماضية وأن الجزائر هي الشريك رقم واحد لتركيا في القارة الإفريقية ، منوها بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر بفضل الإرادة السياسية وكذا الإستقرار الأمني الذي تعيشه الجزائر ، كما سلم السفير رسالة للسيد الوزير من قبل نظيره وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي .

من جهته أكد الوزير على نجاعة الشراكة التي تجمع البلدين وكذا حجم الاستثمارات التركية في الجزائر والتي بلغت ثلاثة ملايير دولار مؤكدا أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد على مواصلة الإطار التشاوري من أجل خلق فرص استثمار أقوى وإعادة بعث رابط التواصل بين المستثمرين الجزائريين والأتراك ، معربا عن حرصه الكامل في رفع حصص التصدير خارج المحروقات وخلق ميكانيزمات لشراكات جديدة ، مؤكدا على أهمية الاستثمارات التركية بالجزائر وفي عدة ميادين .

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