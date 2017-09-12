الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
12/09/2017 14:41:00

أويحيى يستقبل المبعوث الخاص لعبد الفتاح السيسي


استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد العربي" ، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

 
 

عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

أويحيى يستقبل المبعوث الخاص لعبد الفتاح السيسي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد العربي" ، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حاملا رسالة إلى
image

غلام الله: سيتم النظر في مسألة "البسملة" دون إثارة المشاكل

كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والوزير الأسبق، بوعبد الله غلام الله،  أن المجلس يتكون من 15 عضوا الذي نصب أمس ، وقال إن جديد الأعضاء
image

أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته على البرلمــــــان الأسبوع القادم

·      خبراء: مخطط عمل الحكومة يرسم نموذج اقتصادي جديد يعرض الوزير الأول ،أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، لتستمر
image

تدميرثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بالبويرة

في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة الناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 سبتمبر 2017 ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين. وفي
image

السعودية تحبط عملية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الرياض

أعلنت السلطات السعودية عن إحباط عملية لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل تنفيذهما العملية. وقال
image

أمن ولاية الجزائر ينظم لقاء تحسيسي حول تعزيز الروح الرياضية

      بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي 2017/2018، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بتاريخ 11/09/2017 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر أمن الولاية، لقاء تحسيسي حول تعزيز
image

بن مرادي: أولويات الحكومة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات

استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي  اليوم الإثنين 11 سبتمبر2017  بمقروزارة التجارة السيد باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية
image

توقيف أربعة (04) عناصر لدعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار

في إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية
image

هذا ما قالته بن غبريط عن "حذف البسملة"..

 أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس، أنھا لا تريد إثارة جدل حول موضوع حذف "البسملة"، موضحة أنها ستترك المجال للبیداغوجیین للتحدث في ھذه
image

دورة تكوينية في مجال "إدارة والاتصال" في حالة أزمات

دخل الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية الولائية للغرب في دورة تكوينية وهذا إطار برنامج التعاون (الجزائري الأوروبي) في مجال الوقاية من الكوارث ، وتمتد
قيم هذا المقال
0