

أويحيى يستقبل المبعوث الخاص لعبد الفتاح السيسي استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد العربي" ، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حاملا رسالة إلى



غلام الله: سيتم النظر في مسألة "البسملة" دون إثارة المشاكل كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والوزير الأسبق، بوعبد الله غلام الله، أن المجلس يتكون من 15 عضوا الذي نصب أمس ، وقال إن جديد الأعضاء



أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته على البرلمــــــان الأسبوع القادم · خبراء: مخطط عمل الحكومة يرسم نموذج اقتصادي جديد يعرض الوزير الأول ،أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، لتستمر



تدميرثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بالبويرة في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة الناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 سبتمبر 2017 ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين. وفي



السعودية تحبط عملية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الرياض أعلنت السلطات السعودية عن إحباط عملية لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل تنفيذهما العملية. وقال



أمن ولاية الجزائر ينظم لقاء تحسيسي حول تعزيز الروح الرياضية بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي 2017/2018، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بتاريخ 11/09/2017 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر أمن الولاية، لقاء تحسيسي حول تعزيز



بن مرادي: أولويات الحكومة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات استقبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي اليوم الإثنين 11 سبتمبر2017 بمقروزارة التجارة السيد باسكال فيرارا سفير دولة ايطاليا بالجزائر، وناقش الطرفان العديد من القضايا الاقتصادية



توقيف أربعة (04) عناصر لدعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار في إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية



هذا ما قالته بن غبريط عن "حذف البسملة".. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس، أنھا لا تريد إثارة جدل حول موضوع حذف "البسملة"، موضحة أنها ستترك المجال للبیداغوجیین للتحدث في ھذه