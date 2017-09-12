استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية السابق "محمد العربي" ، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حاملا رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
أويحيى يستقبل المبعوث الخاص لعبد الفتاح السيسي
عدد القراءات 6 مرة | قراءات اليوم 6 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك