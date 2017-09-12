أويحيى يعرض مخطط عمل حكومته على البرلمــــــان الأسبوع القادم





· خبراء: مخطط عمل الحكومة يرسم نموذج اقتصادي جديد

يعرض الوزير الأول ،أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل، لتستمر مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية”. وقال بيان للمجلس أنه تم خلال اجتماع المكتب برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، ضبط إجراءات جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة وإقرار المذكرة الخاصة بها، كما تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة،حيث تقرر"استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية". وحسب الجدول الزمني،"سيفسح المجال في يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة"، وخلال الاجتماع أحال المكتب مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية،كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي. واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه، بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.





خبراء: مخطط عمل الحكومة يرسم نموذج اقتصادي جديد

يؤكد خبراء جزائريون أن مخطط عمل الحكومة يرسم الخطوط العريضة للنموذج الاقتصادي الجديد الهادف إلى تنويع مصادر التمويل دون التخلي عن سياسة الدعم الاجتماعي إلى جانب توسيع دائرة الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين . قال الدكتور عامر رخيلة "إن مخطط عمل الحكومة يتضمن الرغبة في انطلاق نموذج اقتصادي جديد بغية تحقيق وجوب العدول عن سياسة الاعتماد على الموارد الطاقوية ،كما هناك تأكيد على مواصلة الدعم الاجتماعي . ومن جهته أكد الدكتور صويرة عبد الكريم أن الحكومة ملزمة دستوريا بعرض مخططها على البرلمان بغرفتيه وعلى النواب مناقشته بكل دقة وعمق .كما شددا المتحدثان على أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد يتطلب من جهة تضامن الشركاء الاقتصاديين مع الحكومة وتفهم الشركاء الاجتماعيين من جهة ثانية.

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